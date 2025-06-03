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    5月上旬強降雨 釀台中新社、石岡及外埔等區葡萄災損

    五月上旬強降雨造成台中市葡萄受損減產。（江啟臣服務處提供）

    五月上旬強降雨造成台中市葡萄受損減產。（江啟臣服務處提供）

    2025/06/03 14:03

    〔記者歐素美／台中報導〕5月上旬強降雨造成台中市新社、石岡及外埔等區種植的葡萄，授粉不佳，減產約4成，台中市農業局日前邀農業部農糧署等會勘，申請現金救助，農業局表示，目前已送農業部審查中。

    台中市葡萄種植面積約376公頃，主要集中在新社、石岡及外埔區。農友表示，今年2月至3月上旬，正值葡萄開花期，結果因寒流來襲低溫，影響葡萄開花，不料，4、5月正值葡萄授粉期，5月上旬又多日出現強降雨，嚴重影響葡萄結果，7月為葡萄盛產期，預估今年產量減少約4成，損失嚴重。

    新社區農會總幹事羅文正表示，新社區葡萄栽種面積約320公頃，今年過年後多次遇到寒流，當時正值葡萄開花結果，但受到低溫影響，導致授粉率不佳，形成無籽的「石葡萄」，粗估整體農損約4成。

    台中市農業局表示，日前已邀集農糧署等會勘，經至新社、石岡及外埔等地勘災，初步發現葡萄平均損失約20%~30%，已通報農業部申請農業天然災害救助，目前還在審查中，若農業部公告為農業天然災害救助地區，每公頃將補助10萬元。

    低溫下雨造成萄萄授粉率不佳，形成無籽的「石葡萄」。（擷取自市議員吳振嘉臉書）

    低溫下雨造成萄萄授粉率不佳，形成無籽的「石葡萄」。（擷取自市議員吳振嘉臉書）

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