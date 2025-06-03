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    返台入境最感人時刻？ 網曝機場「這句話」聽了眼眶泛淚

    機場示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    機場示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    2025/06/03 14:53

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕不少旅客返台入境時，會選擇使用自動通關查驗系統以節省通關時間。近日，1名網友分享，每次經過自動通關，聽到機器播報的「歡迎歸國」都讓她感到格外安心與感動，貼文也勾起許多曾在海外生活、留學或工作民眾的共鳴。

    1名網友近日在「Threads」發文分享，「我有一個很奇怪會覺得心安感動的瞬間，就是每次回台灣走自動通關時，機器講的『歡迎歸國』時，不知道有沒有人也會這樣？」

    貼文曝光後引來大批網友留言回應，「我超喜歡那句『歡迎歸國』，站在機器旁邊聽機械音說『歡迎歸國』的時候有點想哭，總覺得自己很荒謬，但『歡迎歸國』對我來說真的很重要」、「有，歸國兩個字會有種狠狠的撞心臟的感覺，還會內心回應『我回來了』」。

    除了自動通關的語音，也有網友提到其他落地時的感動瞬間，「聽到機長廣播也會很感動：『如果台灣是你的家，歡迎回家』」、「在國外留學好不容易回台灣，聽到移民官對我說歡迎歸國，眼淚會頓時在眼眶內打轉」、「搭長榮回來聽到〈雨夜花〉的時候也會」、「飛機飛回台灣，感覺到輪子觸地的瞬間會微笑，每次都這樣，也不知道為什麼」。

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