葉丙成被質疑涉圖利 發4點聲明澄清

1. 本人於四年前所創辦台灣素養教育之協會，乃是針對偏鄉學校對素養教育的資源不足，結合當時公司員工與民間其他公司的 CSR 資源，一起進行偏鄉學校教師增能與教學方法精進的公益工作。協會創立至今，從未接過各級政府案子，未曾有任何一筆政府經費。完全是結合民間企業資源一起去偏鄉做公益。在去年加入教育部之前，本人與配偶已辭去台灣素養教育協會理事之職，完全退出協會之運作。

2. 成大蘇文鈺教授長年耕耘偏鄉，為了讓偏鄉孩子也能學習 AI 素養，所以舉辦讓偏鄉孩子學習AI素養並學習應用AI素養的比賽。有感於蘇教授幫助偏鄉學習熱忱，加上募款不易，所以 2023 年本人所創辦的台灣素養教育協會曾協助蘇教授向民間企業募款支持偏鄉孩子學習AI素養，擔任協辦的角色。

在本次總統盃AI素養爭霸賽案中，教育部並未提供台灣素養教育協會任何經費補助。該協會去年曾協助愛自造者學習協會舉辦AI競賽，具相關辦理經驗，故本次列為協辦單位，提供建議與諮詢，協助活動順利推動。本人未曾圖利台灣素養教育協會，媒體報導並非事實。

3.蘇文鈺教授所創辦之愛自造者學習協會，因為認同蘇教授耕耘偏鄉教育之理念，本人在初期曾協助並擔任理事。2022 年便已卸任未再擔任理事一職，也未曾再參與該協會之運作。

4.本人自3年前卸下所創辦的幫你優公司 CEO職務，歸建台大後，便不再參與公司與子公司的經營、管理。該公司成立於十一年前，當時的 CEO（非本人）經會計師之建議後，以境外公司設立，惟在台公司經營，均符合政府規定。在本人上任教育部次長職務前，已將本人所持股份交由蕭奕弘律師事務所處理信託事宜。