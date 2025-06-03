配合淡北道路遷移高壓電纜埋設作業 6/4起分階段施工

淡北道路工區進行高壓電纜遷移及埋設作業，新工處將於6月4日起分兩階段施工並實施交維，提醒用路人配合改道。（圖由工務局提供）

2025/06/03 13:54

〔記者羅國嘉／新北報導〕連接新北市淡水與台北市北投的淡北道路正如火如荼進行，但因台電既有高壓電纜與淡北道路高架橋墩位置衝突，新北市新建工程處長簡必琦表示，為了啟動高壓電纜遷移與埋設作業，將採分階段交維措施 ，4日至30日將縮減民權路92巷部分路寬；7月1日至9月30日夜間施工封閉台2乙線11K+650至11K+750路段。

簡必琦指出，因台電既有高壓電纜與未來橋墩位置衝突，須先行完成管線遷移。該工程自去年12月啟動至今，已完成民權路中央分隔島人孔遷移及部分路側管線埋設，接續將施作橫越台2乙線的管線與人孔埋設，為降低交通影響，施工交維採取分兩階段進行，並於夜間施工避開尖峰時段，以兼顧施工效率與交通安全。

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簡必琦說明，第一階段從6月4日至6月30日縮減民權路92巷（福德宮前）部分路寬；第二階段則從7月1日至9月30日每日夜間10時至翌日清晨6時，封閉台2乙線11K+650至11K+750（往淡水方向）路段，引導車流改道行駛民權路92巷。

市府工務局表示，淡北道路目前施工進度穩定，淡金路及關渡大橋匝道段高架橋墩已完工，預計下半年將進行橋面版推進與橋梁吊裝作業，全線工程預計於2029年完工通車。完工後可紓解台2線竹圍-紅樹林路廊交通瓶頸，並串聯台北市洲美快速道路－福國路路廊，鏈結淡海新市鎮二期與北投士林科技園區，打造北台灣的科技新城。

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