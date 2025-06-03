申請入學志願選擇注意3關鍵 專家：今年選系不選校更明顯

今年「申請入學」和「四技申請」第二階段錄取名單揭曉，學測考生們即將面臨「志願序選填」的抉擇關卡。（資料照）

2025/06/03 12:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年「申請入學」和「四技申請」第二階段錄取名單揭曉，學測考生們即將面臨「志願序選填」的抉擇關卡。大學問網站認為，今年「選系不選校」的現象更加明顯，考生可以關注「校學士」「院學士」等跨域學習資源，並檢視課程地圖，同時也要考量實習資源與經濟負擔等3關鍵進行選擇。

大學問提到，跨領域學習已成高等教育關注重點，如台灣大學於111年首創「校學士」制度，打破傳統單一科系框架，讓學生可跨學群修課、規劃屬於自己的跨域學士學位。且教育部今年進一步擴大試辦，包括陽明交大、成大、清華、台師大、政大、中央、東吳與長庚等8校共同參與，開放校內學生申請組合微學程、學分學程或雙主修等課程模組，鼓勵彈性選課與自主學習。

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大學問指出，許多考生在第一階段填志願時著重「校名」與「分數落點」，但到了第二階段，應重新檢視錄取各科系的課程設計與未來出路。例如，同樣是資工系，有些學校重視理論基礎與研究，有些則強化實作與業界應用，對未來職涯發展路徑影響甚鉅。

而若同時錄取普大與科大，大學問建議，則應根據自身需求做選擇。科技大學多半與企業合作緊密，實習與產學機會豐富，有利於銜接職場、快速就業；而普大則在研究資源與進階學術發展上較具優勢。此外，若錄取的學校地區相距較遠，也應評估住宿與生活費用負擔，離家近的學校在經濟上通常較為有利。

大學問提醒，在志願選填的最終階段，切勿僅憑錄取排序或學校名氣決定志願位置，而應回歸個人學習興趣、生涯規劃與家庭狀況，進行多面向思考與評估，做出最貼近未來發展的選擇。

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