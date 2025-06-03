把「台灣味」推向世界！調香師林哲裕奪香水界「奧斯卡」金獎

調香師林哲裕（圖右）獲得香水界「奧斯卡」之譽的A+OA比賽金牌，他使用左手香與馬告，把「台灣味」推向世界。（林哲裕提供）

2025/06/03 13:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕有香水界「奧斯卡」之譽的The Art and Olfaction Awards（簡稱A+OA）比賽，上週五（5月30日）揭曉，台灣調香師林哲裕（Jerry Lin），以一款「融合台灣草本精華的玫瑰香氛」Mint Rose（薄荷玫瑰），在400多件參賽作品中脫穎而出，榮獲工匠組的金牌（Winner），他使用台灣家庭常見的「左手香」，再融入具檸檬味的原住民胡椒「馬告」，把「台灣味」推向世界舞台。

林哲裕是香水品牌OrDioLab的創辦人兼主調香師，現年46歲的他，16年開始學習調香，2022年開始經營上述香氛品牌至今，他也是「紐約藝術和嗅覺研究所」於2013年起，設置A+OA競賽至今，台灣第二位得獎的調香師，第一位是P.Seven台灣茶香水創辦人潘雨晴，得獎時間是2022年。

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A+OA的競賽過程，是先從全世界的參賽作品中，選拔出10件入圍，再從10件選拔出兩件金牌（Winner），今年的工匠組共有約400件作品參賽。

林哲裕說，台灣隨地可見、家家戶戶常種植的香氛植物「左手香」，觸發他創作Mint Rose（薄荷玫瑰）的發想，此款香水的前調，就是用左手香與木姜子（馬告）、薄荷，台灣天氣熱，他走的香水基調是清爽淡雅，舒服宜人的沁涼感，中調使用白玫瑰與橙花，後調主要是白麝香，整體感受是宛如「在冬日清晨從鼻腔滑入肺腑的沁涼。一個愣神，空氣中已滲入清麗玫瑰香，冰雪亦溫柔」。

日前才從美國洛杉磯領獎返台的他，也在此趟旅程中充滿感觸。他說，見到泰國、越南、歐洲各國的調香師都很團結，互相幫忙合作推廣該國的香水產業，台灣香的產業規模還有更大的發展空間，他希望藉由國際競賽等機會，聚集台灣人才，彼此合作互補長短，發展台灣香水文化與產業。

林哲裕從左手香創作Mint Rose（薄荷玫瑰），前調使用左手香與木姜子（馬告），整體基調是清爽淡雅的沁涼感。（林哲裕提供）

林哲裕希望台灣人才能彼此合作，一起發展台灣香水文化與產業。（林哲裕提供）

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