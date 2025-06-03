七堵到基隆鐵路地下化 基市議員要求表態、謝國樑稱努力爭取

面對議員張耿輝質詢，要求台鐵七堵站到基隆站鐵路地下化一事表態，謝國樑說，全力支持爭取。（記者俞肇福攝）

2025/06/03 13:16

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨籍基隆立委林沛祥日前在立法院爭取七堵站到基隆段鐵路地下化，交通部同意補助可行性評估經費，近期交通委員會到場會勘。無黨籍基隆市議員張耿輝今天（3日）質詢要基隆市長謝國樑表態，謝國樑說，他會努力爭取，七堵未來發展潛力相當大。

張耿輝說，林沛祥日前拋出台鐵七堵到基隆鐵路地下化，七堵區調車場號稱東南亞最大調車場，面積南北狹長4公里，總面積44公頃約等於13萬2000坪，這麼龐大的地上面積可以運用，是七堵區2、30年的發展的關鍵。

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張耿輝表示，基隆鄰近幾個縣市如南港、松山、台北、板橋、桃園等站幾乎皆已地下化，地上土地皆充分利用發展地方建設，但基隆90%土地面積幾乎都為山坡地，被中央相關單位管制，無法開發利用，他希望謝國樑要強烈表達支持及對地方發展的需求，鐵路地下化，未來13萬坪土地可以利用的話，可闢建長照、醫院、國宅、商辦大樓、百貨公司、停車場，市政建設將大為改觀及發揮。

基隆七堵火車站是縱貫線起訖站，鐵路卻分隔前後站的都市發展，林沛祥日前在立法院爭取七堵火車站到基隆段鐵路地下化，騰出空地發展工業、產業與南軟與內湖科技園區結合。交通部同意補助可行性評估經費，6月初交通委員會將到現場視察。

林沛祥認為，基隆市區鐵路長年以來將市中心一分為二，影響都市機能整合與土地利用，若能推動鐵道地下化，不僅可釋放出大面積空間，規畫公園、綠帶、社會住宅與產業用地，更能帶動市中心整體都市更新。運輸路廊的完整建置，必須從基隆到七堵地下化做起，這段地下化可紓解台鐵瓶頸、提升通勤效率，更是後續基隆捷運第二階段（基隆-八堵段）銜接的基礎。

謝國樑表示，如果有機會地下化，把地上的空間騰出來，對未來七堵的發展更不一樣，有更大的潛力，基隆捷運第一階段基隆就有4個站在七堵，未來會繼續努力，爭取地下化。

國民黨籍基隆立委林沛祥日前在立法院爭取七堵站到基隆段鐵路地下化，交通部同意補助可行性評估經費。無黨籍基隆市議員張耿輝今天（3日）質詢要基隆市長謝國樑表態。（記者俞肇福攝）

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