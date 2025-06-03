推廣環保減塑知識 新北八里龍形圖書推手作等系列活動

八里龍形圖書閱覽室響應環保議題，推出一系列減塑親子活動，包括劇場、手作坊及主題書展。（新北市立圖書館提供）

2025/06/03 12:56

〔記者黃子暘／新北報導〕塑膠垃圾為全球性環境問題，新北市立圖書館長吳佳珊表示，八里龍形圖書閱覽室響應環保議題，推出一系列減塑親子活動，包括劇場、手作坊及主題書展，邀請大眾帶著家中廢棄的塑膠袋或雨衣，一起到圖書館與藝術家共同創作「垃圾藝術品」，並從降低日常生活垃圾使用量，共同為保護環境盡一份心力。

吳佳珊說，大部分的海廢都是塑膠，這些垃圾對於海洋環境、海洋生物健康、人類健康等造成威脅，為使民眾更加了解海洋與環境污染問題，八里龍形圖書閱覽室與「不廢跨村實驗室」與「鐵絲捲捲」的環保藝術家楊芳宜及林俊作合作，推出「塑織新生—八里社區塑料重生藝術共創」活動，號召社區親子將廢棄塑膠轉化為藝術創作，成品藝術展從即日起展出至明年5月28日止。

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吳佳珊表示，系列活動包括6月7日、6月21日「『塑』造童話故事劇場」，以生動有趣的故事，帶孩子認識減塑生活的重要性；6月8日、6月15日「環保DIY手作坊」將帶大家利用回收塑膠製作飲料袋及雜誌盒；6月14日「回收塑料再製工作坊」教大家如何從生活中尋找可再生的廢棄塑膠，學習回收與再製的永續知識；手作活動即日起開放線上免費報名。

市圖補充，八里龍形圖書閱覽室也規劃「塑・說新語」主題書展，精選減塑、再生、環保等相關書籍，打造從書本到生活的「減塑行動指南」，將展出至6月底，6月2日到6月30日還有「互動解謎遊戲」與「藝想永續・創意打卡趣」臉書活動，觀展完成指定任務或打卡分享創意照片，有機會獲得限量再生文創小禮，詳細活動資訊可洽市圖官網。

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