最顧人怨9組車牌出爐！不雅諧音CGY、解放軍PLA都入榜

交通部公路局今天（3日）公布最新票選不適當、不雅車牌，認為不合適比例達10%以上的代碼共9組，中國人民解放軍（PLA）、有效期限（EXP）都入榜，示意圖與本新聞無關。（資料照，本報合成）

2025/06/03 12:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局今天（3日）公布最新票選不適當、不雅車牌，認為不合適比例達10%以上的代碼共9組，中國人民解放軍（PLA）、有效期限（EXP）都入榜。

公路局例行在監理服務網調查，因社會文化、民眾使用習性以及民情習俗等因素，對於車輛號牌英文代碼的特殊含義、合適性如諧音或不雅觀點可能不同，為蒐集各方意見作為製作時參考，自2021年起將各年度2年內預計製作的號牌代碼列於監理服務網進行調查。

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今年度車輛號牌英文代碼意見調查期間2月24日至4月24日，調查範圍為自用小客貨車、普通重型機車、電動營業小客車、電動普通重型機車、電動輕型機車等5車種，調查題目共有9組英文代碼，統計6543人次參與投票，認為不合適比例達10%以上的代碼共９組。

入榜的包括自用小客（貨）車的CGY（GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）；普通重型機車的PLA（PLA中國人民解放軍縮寫）、PLZ（PLZ拜託please縮寫）、PPL（PPL人們people縮寫）；電動營業小客車的EAP（EAP員工協助方案）；電動普通重型機車的ETC（ETC高速公路電子收費系統）；電動輕型機車的EXM（EXM打擾Excuse me縮寫）、EXP（EXP有效期限縮寫）。

公路局表示，前調查不合適比例達10%以上的號牌代碼，公路局表示將列為暫時保留、先不予製作，這次調查結果將作為未來號牌製作的滾動檢討參考依據。

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