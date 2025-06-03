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    帶毛孩跑馬拉松！首屆「萌寵馬拉松」在埔里 日本小突兔當代言人

    首屆「萌寵馬拉松」埔里舉辦 日本小突兔當代言人。（南投縣府提供）

    首屆「萌寵馬拉松」埔里舉辦 日本小突兔當代言人。（南投縣府提供）

    2025/06/03 12:49

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投第一屆「萌寵馬拉松」7月13日在埔里鎮日月町舉辦，2.2公里賽道，規劃由主人帶著毛小孩行經有花海、茭白筍田、遠眺青山的道路，獎品是總價20萬元的高級住宿券，線上受理報名到13日，活動也鼓勵全齡層、全品種寵物家庭參加，感受埔里美景和悠閒時光。

    由南投日月町複合式商場主辦的南投首屆「萌寵馬拉松」，請來日本知名的「Usagyuuun小突兔」合作擔任萌寵代言人，7月13日比賽當天，從活動會場 （起點）出發，途經向日葵陽光小徑、溪畔、波斯花海，在愛蘭脊背橋下有補給站，接著走過筊白筍田邊道路，再走中潭公路，回到日月町商場，全程2.2公里，預估2小時30分內完成。線上報名網址。

    主辦單位日月町商場提醒，參賽寵物需以牽繩、揹帶或推車等方式，與成年飼主參賽者一同參與活動。主人跟著寵物一起走或跑。

    日月町商場董事長洪乙彥自己也愛寵物，商場打造成親子與寵物友善商場，舉辦「榮寵馬拉松」，就是希望民眾跟自己的寵物也能深入埔里鄉間，感受好山、好水、好心情的氛圍。

    萌寵馬拉松宣傳活動，超萌狗狗與政治人物南投縣長許淑華等人同框，搶走很多人的目光。（南投縣府提供）

    萌寵馬拉松宣傳活動，超萌狗狗與政治人物南投縣長許淑華等人同框，搶走很多人的目光。（南投縣府提供）

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