新北結合產官學 建立護理人才培育鏈

新北市教育局今（3）日與國中、技職高中、專科、科大與護理工會等單位啟動「探索─實作─就業」一條龍護理人才培育鏈。圖為張明文在護理科系學子指導下體驗護理技巧。（記者黃子暘攝）

2025/06/03 12:57

〔記者黃子暘／新北報導〕醫療現場護理人才不足，再加上高齡化社會挑戰，護理人才培育受到重視。新北市教育局今（3）日與國中、技職高中、專科、科大與護理工會等單位啟動「探索─實作─就業」一條龍護理人才培育鏈，教育局長張明文說，選讀護理有免學費、獎助學金多、畢業即就業等優勢，市府也提供醫護類職業探索中心、職探體驗營等資源，協助有意從事醫護工作的學子適性發展。

張明文表示，護理人才培育對國民健康未來發展是相當重要的一環，許多對護理有興趣的孩子在經過職探後確認對相關職群抱持熱誠，因此市府結合國高中職、護專、科大與工會的力量，盼建置完整的護理人才培育鏈；市府也鼓勵學子將護理這種高附加價值產業納入升學考量，家中只要有一位成員投身醫護領域，就有助於照顧全家健康，且如空服員等職業也都看重護理人才，持有護理證照形同是鐵飯碗。

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張明文指出，選讀護理具3大關鍵優勢，第一項是「免學費、獎助多」，專一至專三全免學費，專四起可參加「展翅計畫」，除免學雜費，還有每月萬元助學金；第二項是「畢業即就業」，五專畢業可考照並直接進入醫院任職；第三項則是「全力支持經濟弱勢」，提供住宿補助、急難救助與校內工讀，讓學生安心就學。

耕莘健康管理專科學校護理科4年級學生王靚安說，因為家人生病，她前往醫院照顧時，看見護理師站在第一線對患者的付出、努力，她因此嚮往成為1名拯救患者生命的護理師。

該校4年級學生劉彥妘指出，她從小學時就對護理抱持嚮往，也認為護理人員很偉大，實際進入護校就讀後，也學到許多專業技術，更加堅定她持續在護理路上邁進的目標。

教育局補充，市府在佳林國中設立「醫護類職業探索暨體驗教育中心」，與瑞芳高工合作開設藥學衛護專班，並結合各校辦理護理體驗營，如亞東科技大學護理系辦理南丁格爾護理體驗營、耕莘健康管理專科學校於暑期辦理國中體驗營，每年提供100多個名額，相關資訊公告於「新北市高中與大學共創學習媒合平台」；佳林國中也於今年暑假辦理中小學寒暑假育樂營，2場名額共40名，協助國小學生提早了解職涯方向。

教育局表示，市府將持續強化跨校合作、完善升學與就業輔導，並提升護理實習品質與升學輔導機制。

新北市教育局今（3）日與國中、技職高中、專科、科大與護理工會等單位啟動「探索─實作─就業」一條龍護理人才培育鏈。圖為張明文在護理科系學子指導下體驗護理技巧。（記者黃子暘攝）

新北市教育局今（3）日與國中、技職高中、專科、科大與護理工會等單位啟動「探索─實作─就業」一條龍護理人才培育鏈。（記者黃子暘攝）

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