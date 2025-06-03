屏東女中首位台加高中雙聯學程畢業生 錄取美加7所大學

國立屏東女中應屆畢業生蕭德芙（右）完成雙聯學程，也已錄取多美加知名大學，教務主任詹莉莉（左）相當肯定她的表現。（記者羅欣貞攝）

2025/06/03 12:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東女中語資班應屆畢業生蕭德芙，高一起加入屏女和加拿大布萊斯Blyth學院的雙聯課程，雖辛苦未曾放棄，今年成為屏女首位取得高中雙聯文憑的學生，並已錄取美國、加拿大共7所大學，在國內部分，也透過特殊選才錄取政大、中山大學，表現相當亮眼。

蕭德芙從小嚮往出國讀書，求學過程就努力朝此志向前進，她說，小時候最喜歡看「小鬼當家」、「天生一對」等電影，看到台詞都能背起來，對英語聽力有很大幫助，之後也會上線上英語課程；升上屏女後，知道有布萊斯學院的雙聯課程，就決定參加。

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但雙聯學制考驗相當大，不但要準備屏女的課程，還要克服時差上海外課程，暑假也不得閒，蕭德芙回憶，高一、高二時曾經嘗試放學回家先睡4小時，深夜11點起來讀書到凌晨3、4點，再睡2小時後就起床去上學，後來家人覺得不能再這樣，她才逐步調整回正常作息。

「如果事情沒有做完，連睡覺都會驚醒」，蕭德芙這麼形容自己；屏女教務主任詹莉莉表示，蕭德芙是十分自律的孩子，加上努力、有能力，才能一路堅持，成為屏女第一位完成雙聯學制的學生，而且在布萊斯的成績也相當優異。

蕭德芙說，雖然過程壓力大，除了兩邊的課業，還有自己做的選擇不是每個人都支持、也不是每個人都了解，但她即便回家會哭，也從來沒有想要放棄，最大的原因應該是「目標夠明確」，知道要往哪個方向走、長期投入，回想這段過程，除了謝謝可以撐下去的自己，更感謝家人和師長，如果沒有他們的協助，自己一個人也沒有辦法走這麼長。

蕭德芙除了課業優秀，體育表現也不錯，小時候曾經參加學校游泳隊、短跑也拿手，最喜歡躲避飛盤，今年畢業除了學業的獎項，也將獲頒體育獎；在錄取的眾多大學中，她決定選擇美國華盛頓大學，目前對國際關係等領域有興趣，未來會在學習過程中，繼續試探自己的興趣與發展方向。

在海外申請學校部分，蕭德芙已錄取美國賓州州立大學、凱斯西儲大學、華盛頓大學、加拿大哥倫比亞等知名大學，至少共7所。

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