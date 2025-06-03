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    4大工藝作品為主題 台灣工藝郵票6/6發行

    中華郵政公司將於6月6日發行「台灣工藝郵票」1套4枚。（圖由中華郵政公司提供）

    中華郵政公司將於6月6日發行「台灣工藝郵票」1套4枚。（圖由中華郵政公司提供）

    2025/06/03 11:50

    〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司將於6月6日發行「台灣工藝郵票」1套4枚，面值均為8元，分別以國立台灣工藝研究發展中心典藏之「藺草提籃」、「漫舞」、「山影」及「三角錐型花器」為主題。

    中華郵政公司指出，「藺草提籃」為纖維工藝作品，包括多件大小各異的提籃，由顏水龍繪製設計圖、謝春子以藺草編織，作品具有獨特的草香，展現出簡約質樸的生活美學。

    林葆家的「漫舞」則是陶藝作品，以優美大弧面創造豐腴圓潤之感，器物上不同色釉與自由舞動的點線條面，好似在遼闊天地間，綻放無限律動生命力。

    「山影」由賴高山製作，以漆藝作品融合古典與抽象主義，採高腳供盤造型，底部以山形圖案為主，並點綴邵族原住民元素，器之上沿以藍色為基調，飾以貝殼貼附，中央襯以蕾絲貼附，寓意日月潭所蘊含的景觀文化之美。

    「三角錐型花器」則是黃塗山創作的竹藝作品，以菊花紋編法起底，主體採山道紋編製，並以竹條斜插呈三角錐形紋飾，經煮染染色再以生漆擦拭塗裝，整體環繞連續、疏密有致，器形敦厚穩重。

    中華郵政公司指出，這次配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於6月4日發售。

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