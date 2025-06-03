彰興國中招生又爆炸！今年備取254人 家長：住旁邊也排100多號

彰化市公立學校彰興國中因辦學獲肯定，錄取彰中彰女比率高，近年成了家長心目中的明星國中，爭相擠進就讀。（記者張聰秋攝）

2025/06/03 12:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰興國中招生又爆炸了！彰化市總量管制明星學校彰興國中去年就有168名設籍學區內新生進入備取名單，今年更突破新高，達254人。雖然校方提前公布正備取名單，讓家長可早點安排學區外學校，但仍有不少家長在臉書社團求助，「就住在學校旁邊，竟然備取100多號，根本沒希望」。

彰興國中因升學表現亮眼、管理嚴謹，近年成為家長搶破頭的學校。校方表示，今年仍維持普通班17班，共招收493人，國小送來的設籍名冊則有747人，排除不符資格者後，備取人數為254人。為避免去年備取家長臨時手忙腳亂，今年已提前與國小協調，先行比對戶口名簿，並提早發出通知。

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不過即使提早公告，仍無法緩解家長焦慮。有家長在臉書社團「彰化人大小事」PO文，無奈指出，家就住在彰興國中旁，卻因大家族戶籍由叔叔擔任戶長，只能被排進後段順位，「明明從小就住這，卻念不到旁邊的國中」。

根據總量管制作業規定，教職員工子女、直系親屬同戶、已就讀兄姊為前三順位，住在學區但與旁系親屬同戶則往後排。今年整體報到人數竟然又超越去年，許多家長陷入鄰近學校「彰安、陽明怎麼選」的兩難。

對此，校方表示，排列順序與戶籍異動時間有關，若去年才變更順序就會往後，今年戶籍審查委由戶政員協助過濾。校方強調，6月20日為新生報到日，若當天有正取生未到，下午6點公告學校官網，21日早上9點30分辦理第一梯次現場登記報到，額滿為止。家長若想另作安排，仍有時間轉往鄰近非總量管制的學校。

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