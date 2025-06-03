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    高雄「大青年計畫」解析數據 青年局：壓力多在求職與居住

    高市青年局透過「大青年計畫」數據分析，青年的主要壓力來自求職、居住與學業，薪資與住房問題更是南漂青年關心的議題。（青年局提供）

    高市青年局透過「大青年計畫」數據分析，青年的主要壓力來自求職、居住與學業，薪資與住房問題更是南漂青年關心的議題。（青年局提供）

    2025/06/03 12:01

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府自去年11月底啟動「大青年計畫」，透過融合創意與生活場景行銷策略、傳遞市府政策理念，並結合數據分析青年關注議題，結果顯示多數青年生活壓力主要在求職與居住。

    青年局長林楷軒表示，市長陳其邁對青年相當重視，針對青年在乎事項，透過「大青年計畫」以年輕世代語彙詮釋城市多元議題，經由線上與線下整合行銷深耕青年族群，不僅引發共鳴，也嘗試回應跨世代的共同挑戰。

    為增加青年政策觸及率與關注度，「大青年計畫」整合市府15個局處、49項青年相關政策，以求學、交通、工作、生活氛圍、成家、養育、敬老等7大面向作計畫核心，針對青年人生各階段所面臨的議題，進行全方位協助，並透過融入生活場景與活潑有趣的宣傳管道，將高雄青年政策推廣出去。

    社群操作上，「大青年計畫」也精準結合當代互動模式，推出「小虎大仙線上抽籤」折扣活動、Snapshot拍貼圖框、及記錄傳統職業特色的紀實短片天地人三界等宣傳內容，不僅讓政策更具活力，也有效提升青年參與度。

    青年局統計，自去年11月底至今年5月，線上抽籤觸及人次破10萬，樺達奶茶及拍貼機聯名觸及超過22萬人次，路口看板結合多元行銷達29萬人次，限定紀念品搭配KOL宣傳觸及更達39萬人次，整體推廣總觸及破百萬人次。

    除行銷成效亮眼，市府同步透過統計數據、分析理解青年需求，調查顯示主要參與者年齡落在18至45歲、多為上班族，生活壓力主要來自求職與居住議題，尤其薪資、住房與交通問題最受關注，這些資料未來將成為市府青年政策依據。

    「大青年計畫」結合線上抽籤、KOL社群互動的模式，讓青年族群以輕鬆有趣的方式認識市府政策。（青年局提供）

    「大青年計畫」結合線上抽籤、KOL社群互動的模式，讓青年族群以輕鬆有趣的方式認識市府政策。（青年局提供）

    青年局與高雄在地知名飲料品牌樺達奶茶聯名，透過在地美食網紅的介紹擴大政策宣傳觸及率。（青年局提供）

    青年局與高雄在地知名飲料品牌樺達奶茶聯名，透過在地美食網紅的介紹擴大政策宣傳觸及率。（青年局提供）

    大青年計畫以宗教職業「禮生」為主角，拍攝《天地人三界》紀實影音，將傳統與創新結合作為行銷媒介，讓政策宣傳打入不同族群。（青年局提供）

    大青年計畫以宗教職業「禮生」為主角，拍攝《天地人三界》紀實影音，將傳統與創新結合作為行銷媒介，讓政策宣傳打入不同族群。（青年局提供）

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