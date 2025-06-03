到武陵農場住宿賞楓、賞櫻 有這條件可先卡位

武陵農場為回饋住客支持，推出「訂房回饋保留名額專案」。（圖由武陵農場提供）

2025/06/03 11:43

〔記者歐素美／台中報導〕武陵農場為回饋住客支持，推出「訂房回饋保留名額專案」，凡於今年6月10日至10月9日入住武陵賓館，累計訂房達5間，即可優先保留11月楓葉季或明年2月櫻花季的住房名額1間，回饋措施可累計，有意在熱門花季入住的遊客可得提前卡位。

武陵農表示，該專案不限對象，無論是散客或團體皆可參加，且住宿日期不限制平假日。散客需由同一人完成訂房與實際入住，方可納入累計；團體則以同一旅行社或公司單位名義訂房即可。

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為確保住客順利訂得保留房，武陵農場特別說明相關訂位規範如下：該專案僅限電話訂房，無提供線上預約服務；楓葉季（11月）保留房訂房期間為今年7月10日至7月19日；櫻花季（明年2月）保留房訂房期間為10月10日至10月19日；若預定入住當日客房數已滿，將由飯店協助安排其他入住日期，但榮民與現役軍人的優先訂房不納入本專案保留名額計算。

武陵農場提醒遊客，該專案僅限住房，不包含餐飲折扣，專案自公布日起開放預約，民眾可及早致電訂房專線洽詢，以掌握保留名額先機。訂房專線：04-25901258轉2001或2002。

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