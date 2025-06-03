6/5新北就博會提供逾3000職缺 最高薪上看75K

新北市勞工局將於6月5日舉辦就業博覽會，提供超過3千個職缺。（勞工局提供）

2025/06/03 11:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局將於6月5日上午10點至下午3點，在市府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，以科技製造業為徵才大宗，邀請精材科技、台灣卓勒、桓達科技、南亞塑膠、全球傳動、台灣水泥、欣興電子、小北百貨、統一超食代、屈臣氏、太平洋崇光百貨、初魚餐飲集團、路易莎咖啡等55家廠商參與，提供超過3000個工作機會。

勞工局長陳瑞嘉表示，正值畢業季，新北市先前舉辦多場校園徵才活動，積極籌備就業博覽會，協助社會新鮮人銜接職場。在全球AI浪潮下，許多企業將AI運用納入求才考量，彈性調整學、經歷及科系要求，延攬跨領域人才，尤其科技製造業更為明顯。

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本次徵才廠商家數中，有近半數為科技製造業，其中不乏各類工程師、技術員、業務專員等職缺；整體職缺數以科技製造業及旅宿餐飲業並列最大宗，職缺占比皆約3成2。

薪資方面，大樹藥局招攬門市藥師月薪上看75K，全球傳動尋找會計主管人才起薪60K，添好運徵求店主廚起薪53K，桓達科技招募機構及硬體資深工程師起薪50K。

另外，暑假將至，現場釋出超過600個兼職職缺，例如微笑單車公司（YouBike）徵求調度、維護計時人員，時薪上看240元，歐華酒店機電工務人員時薪230元起，黑貓宅急便理貨人員時薪220元起。

活動現場設有「履歷健診」及「手語翻譯」等服務專區，同時邀請銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心等單位設攤宣導。為協助婦女回歸職場，現場提供「婦女再就業計畫」諮詢，因家庭因素退出勞動市場180日以上的婦女，向公立就業服務機構辦理求職登記並經推介，上工後連續受僱同一雇主90日，最高發給3萬元獎勵金。活動詳情上「新北市人力網」查詢。

新北就業博覽會現場提供面試機會。（勞工局提供）

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