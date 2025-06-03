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    減塑新風潮 台南11農會超市推蔬果「裸賣」

    從源頭減塑，南市環保局結合11家農會超市推蔬果裸賣。（南市環保局提供）

    從源頭減塑，南市環保局結合11家農會超市推蔬果裸賣。（南市環保局提供）

    2025/06/03 11:25

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市環保局去年開始推動生鮮超市「蔬果裸賣」，今年擴大攜手台南市農會11家生鮮超市加入行列，規劃專區陳列裸賣蔬果，讓民眾可以自由挑選、自備袋子裝，不只新鮮看得見，還能減少塑膠垃圾，一舉數得。

    市長黃偉哲表示，去年度在俗俗的賣生鮮超市8家門市推動蔬果裸賣，超過900人次響應，市府持續擴大裸賣據點，結合更多宣導活動，今年擴大攜手台南市農會11家生鮮超市加入行列，把減塑生活帶入日常。裸賣不但減少包裝垃圾，還能保留蔬果天然樣貌「新鮮不打折」。

    為鼓勵市民踴躍響應，環保局6月10日上午於台南市農會超市、官田區農會生鮮超市同步舉辦裸賣蔬果自備宣導活動，當天自備購物袋或容器來選購裸賣蔬果，就能獲得限量小禮物。

    環保局長許仁澤指出，此次參與的超市遍及溪南、溪北地區，包括下營、官田、麻豆、佳里、善化、玉井、永康、山上、歸仁、關廟及臺南市農會等地點，歡迎大家多加利用鄰近超市的裸賣專區，自備購物袋、輕鬆選購新鮮蔬果，用行動支持減塑。

    從源頭減塑，南市環保局結合11家農會超市推蔬果裸賣。（南市環保局提供）

    從源頭減塑，南市環保局結合11家農會超市推蔬果裸賣。（南市環保局提供）

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