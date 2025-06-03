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    重金屬、農藥超標！ 逾2萬公斤越南榴槤邊境遭攔截

    食藥署今（3日）公布最新邊境查驗結果，共有3批來自越南的鮮榴槤不合格，其中兩批被驗出重金屬鎘含量超標2倍，另1批則檢出禁用農藥「達特南」。（圖由食藥署提供）

    食藥署今（3日）公布最新邊境查驗結果，共有3批來自越南的鮮榴槤不合格，其中兩批被驗出重金屬鎘含量超標2倍，另1批則檢出禁用農藥「達特南」。（圖由食藥署提供）

    2025/06/03 11:39

    〔記者邱芷柔／台北報導〕正值榴槤盛產季節，衛福部食品藥物管理署今（3日）公布最新邊境查驗結果，共有3批來自越南的鮮榴槤不合格，總重達2萬6465公斤，其中2批被驗出重金屬鎘含量超標2倍，另1批則檢出禁用農藥「達特南」；值得注意的還有1批來自中國的八角，被驗出含有工業用染料「蘇丹色素一號」，全批1645公斤，依法在邊境直接銷毀、不得退運。

    食藥署統計，此次公布的7批不合格產品，除越南榴槤與中國八角外，還包括中國的八角茴香、辣椒粉各1批檢出農藥殘留，以及1批中國製「保溫冰鎮組」容器具因溶出試驗不符規定，通通在邊境被攔截。

    食藥署副署長林金富說明，這次違規的3批越南榴槤中，其中1批由農協開發有限公司進口，檢出殺蟲劑「達特南」0.02ppm，依國內規定該成分為「不得檢出」，另外2批則由綠品國際生技股份有限公司報驗，檢出重金屬鎘達0.10 mg/kg，而標準限量為0.05 mg/kg，等於超標2倍，針對違規業者將列入逐批查驗名單，強化邊境把關。

    林金富說，自2024年11月26日至2024年5月26日，食藥署共受理越南鮮榴槤469批報驗，其中7批不合格，不合格率約為1.5%，因應榴槤產季，食藥署自今年4月1日至7月2日，已將越南榴槤列入加強抽驗品項，抽驗比例提高至20%至50%。

    至於中國八角部分，林金富表示，這次被驗出蘇丹色素一號的產品由德韓貿易有限公司進口，全批已在邊境銷毀。近半年中國八角茴香邊境報驗18批，有2批不合格，不合格率達7.21%，不合格原因包括農藥殘留及蘇丹色素違規。

    食藥署指出，目前對邊境進口的高風險品項實施「監視查驗」，也就是經100%檢驗蘇丹色素合格後才能進口，查驗範圍包括來自中國、印度、越南的「辣椒粉（乾）及9項香辛料」；「胡椒」則涵蓋中國、印度、南非與越南；「薑黃」來自印度與越南；「八角茴香」則有中國與印度。

    值得注意的還有1批來自中國的八角，被驗出含有工業用染料「蘇丹色素一號」，全批1645公斤，依法在邊境直接銷毀、不得退運。（圖由食藥署提供）

    值得注意的還有1批來自中國的八角，被驗出含有工業用染料「蘇丹色素一號」，全批1645公斤，依法在邊境直接銷毀、不得退運。（圖由食藥署提供）

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