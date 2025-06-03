雨彈恐炸3天！ 天氣風險曝週末天氣概況

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今明鋒面通過局部大雨溫度轉涼，週四起至週末逐漸轉為午後雷雨天氣，週五（6日）到週日（8日）白天熱對流發展旺盛的區域有可能出現較大雨勢，尤其是要往山區去的朋友務必要小心安全，多留意天氣變化的情況。各地溫度也將再度變得悶熱，高溫普遍會來到30至33度間。（資料照）

2025/06/03 11:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日（3日）受到滯留鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今明鋒面通過局部大雨溫度轉涼，週四起至週末逐漸轉為午後雷雨天氣，週五（6日）到週日（8日）白天熱對流發展旺盛的區域有可能出現較大雨勢，尤其是要往山區去的朋友務必要小心安全，多留意天氣變化的情況。各地溫度也將再度變得悶熱，高溫普遍會來到30至33度間。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今天（3日）鋒面逐漸影響，降雨增多，加上後續有東北季風南下，各地溫度下降，北部、東北部白天高溫27至30度，其他地方高溫30至32度。明天（4日）各地持續降雨，東北季風也帶來較涼空氣，各地溫度稍偏涼，尤其是北台灣感受較為明顯，北部、東北部白天高溫只有23至25度，中部及花東地區高溫27至30度，南部地區高溫仍有可能超過30度以上，南北之間溫度差異較大。

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粉專指出，週四（5日）水氣還是較多，各地雲量仍多，大部分的降雨預期將偏向白天熱力作用配合在陸地上發展的熱對流降雨，部分地區仍可能有較大雨勢發生機會，外出時仍要小心，山區的降雨還是會比平地要明顯，到山區活動仍要小心安全。週五由於風向轉偏東風，降雨的時間逐漸偏向中午過後，因此各地白天溫度有上升的趨勢，北部、東北部白天高溫回升到26至29度，中部及花東地區高溫回升到29至31度，南部地區高溫有31至33度，慢慢又會開始悶熱起來。

粉專續指，週五（6日）到週日（8日）迎風面的中部以南地區一整天斷斷續續會有短暫陣雨機會，尤其是夜晚、清晨這段期間降雨的機會相對較高，到了白天在陸地上也普遍會有較大範圍的熱對流發展帶來雷雨，熱對流發展旺盛的區域有可能出現較大雨勢，雖然鋒面的影響告一段落，但是在南風水氣較多的情況下，大氣狀況仍較不穩定，打算安排假期活動的朋友還是要注意，尤其是要往山區去的朋友務必要小心安全，多留意天氣變化的情況。各地溫度也將再度變得悶熱，高溫普遍會來到30至33度間，沒有下雨或是陽光較明顯的時候還可能會更高一點，防曬、防中暑的準備也是不可缺少。

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