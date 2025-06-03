每年舉辦1次，高級中等學校學力鑑定考試簡章公告。（記者林曉雲翻攝）

2025/06/03 11:24

〔記者林曉雲／台北報導〕每年舉辦1次，自學進修高級中等學校畢業程度學力鑑定考試，分為普通型及技術型高級中等學校2梯次，今（114）年度由台南市政府教育局主辦，普通型高級中等學校將於9月28日舉行，技術型高級中等學校則於10月19日辦理，皆免報名費。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，教育部國教署、各直轄市政府教育局及承辦學校網站皆有歷屆試題及解答，考生可留意相關資訊，依規定時限內完成報名及應考，以維護自身權益；考試簡章也已公告於各直轄市政府教育局及試務主辦學校網站，考生可透過台中家商學校網站、台中市立霧峰農工學校網站下載或現場免費索取；或至國教署網站下載。

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黃瀞儀指出，今年普通型高中學力鑑定考試共分6個考區，技術型高中學力鑑定考試共分3個考區，有關簡章索取、報名及考試地點等事宜應為同一考區，但不限戶籍或居住地，考生可自行評估就近報考。

普通型高中學力鑑定考試報名日期自8月15至18日止，應考人得親自或以委託書委託他人方式報名，並親自填寫報名表，依簡章規定至各考區辦理報名，通訊報名概不受理；技術型高中學力鑑定考試，報名日期自8月25至9月12日止，採現場報名或通訊報名，現場報名受理時間依簡章規定；採通訊報名方式，報名截止日為9月9日。

普通型高中學力鑑定考試科目為國文、數學、英文、自然學科（物理、化學、生物及生活科技）、社會學科（歷史、地理及公民與社會）等5科，以現行普通型高中113學年度畢業班3個學年之部定必修課程為範圍；技術型高中學力鑑定考試科目為國文、英文、生活領域學科（計算機概論、生涯規劃及法律與生活）等3科，以現行技術型高中113學年度畢業班3個學年之部定必修課程為範圍。

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