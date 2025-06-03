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    每年舉辦1次 高級中等學校學力鑑定考試簡章公告

    每年舉辦1次，高級中等學校學力鑑定考試簡章公告。（記者林曉雲翻攝）

    每年舉辦1次，高級中等學校學力鑑定考試簡章公告。（記者林曉雲翻攝）

    2025/06/03 11:24

    〔記者林曉雲／台北報導〕每年舉辦1次，自學進修高級中等學校畢業程度學力鑑定考試，分為普通型及技術型高級中等學校2梯次，今（114）年度由台南市政府教育局主辦，普通型高級中等學校將於9月28日舉行，技術型高級中等學校則於10月19日辦理，皆免報名費。

    教育部國教署組長黃瀞儀說明，教育部國教署、各直轄市政府教育局及承辦學校網站皆有歷屆試題及解答，考生可留意相關資訊，依規定時限內完成報名及應考，以維護自身權益；考試簡章也已公告於各直轄市政府教育局及試務主辦學校網站，考生可透過台中家商學校網站台中市立霧峰農工學校網站下載或現場免費索取；或至國教署網站下載。

    黃瀞儀指出，今年普通型高中學力鑑定考試共分6個考區，技術型高中學力鑑定考試共分3個考區，有關簡章索取、報名及考試地點等事宜應為同一考區，但不限戶籍或居住地，考生可自行評估就近報考。

    普通型高中學力鑑定考試報名日期自8月15至18日止，應考人得親自或以委託書委託他人方式報名，並親自填寫報名表，依簡章規定至各考區辦理報名，通訊報名概不受理；技術型高中學力鑑定考試，報名日期自8月25至9月12日止，採現場報名或通訊報名，現場報名受理時間依簡章規定；採通訊報名方式，報名截止日為9月9日。

    普通型高中學力鑑定考試科目為國文、數學、英文、自然學科（物理、化學、生物及生活科技）、社會學科（歷史、地理及公民與社會）等5科，以現行普通型高中113學年度畢業班3個學年之部定必修課程為範圍；技術型高中學力鑑定考試科目為國文、英文、生活領域學科（計算機概論、生涯規劃及法律與生活）等3科，以現行技術型高中113學年度畢業班3個學年之部定必修課程為範圍。

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