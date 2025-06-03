北港運動公園沙坑有紅火蟻？ 鎮公所：攻擊性較低的「紅螞蟻」

運動公園內為紅螞蟻，非紅火蟻。（記者李文德攝）

2025/06/03 11:22

〔記者李文德／雲林報導〕雲林北港運動公園是當地居民運動、休憩場所，近日民眾反映3處沙坑遊戲場疑似有紅火蟻現蹤，叮咬學童，盼改善。鎮長蕭美文表示，與防治廠商現勘後，並非紅火蟻，而是攻擊性較低、有「紅螞蟻」之稱的熱帶火蟻，日前已經環境用藥，將持續監測，並加強防治。

民眾日前在網路社群貼文，小朋友到運動公園遊玩，發現孩子腳趾頭附近突然紅腫發癢，擦藥也不見改善，小朋友自述被螞蟻咬傷，經發現疑為紅火蟻出沒，盼公所重視。

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不少民眾表示，尤其在沙坑遊戲區周邊都有，呼籲家長帶小朋友前來時要小心。

蕭美文指出，已邀請環境防治廠商前往公園了解，經查園區內現蹤為紅螞蟻，並非大家俗稱「紅火蟻」的入侵紅火蟻，紅螞蟻的攻擊性不比紅火蟻高，公所已在上月底完成初步施藥。

蕭美文指出，入侵紅火蟻約在2004年發現其蹤跡，成熟的紅火蟻丘高約10公分，受到擾動便會攻擊入侵者，而熱帶火蟻雖亦屬於外來種，但一般不會有高10公分以上的蟻丘，體型較小，頭部比例大，毒腺中的蟻酸螫咬後會造成劇烈疼痛，不過跟紅火蟻相比，較不具威脅性。

公所表示，將持續加強防治，目前先以投藥方式滅蟻穴，後續視情形不排除灌注相關藥劑至土壤中，現已針對投藥過、或發現蟻巢處放置三角錐，提醒民眾勿接近。

中國醫藥大學北港附設醫院一般外科醫師何建霖表示，如被紅螞蟻咬傷，第一時間應立刻用肥皂和清水清洗傷口，因為紅螞蟻毒液裡含有油性的梭烯毒素會殘留皮膚表面，肥皂能幫助這類毒素乳化、沖洗。

何建霖建議，被叮咬後可冰敷減緩疼痛與腫脹，如果出現癢感、紅疹或水泡，可考慮使用口服抗組織胺。如果有呼吸困難、暈眩或全身紅疹等全身性過敏症狀，必須儘速就醫。如民眾外出特別是到草地、田區、工地，應該穿包鞋、長褲、長袖衣物，避免穿涼鞋或坐在草地上，在鞋子和褲腳可噴防蟲液，增加保護。

北港運動公園近日傳出有紅火蟻現蹤，經查為「紅螞蟻」之稱的熱帶火蟻。（記者李文德攝）

公所針對已投藥、發現蟻穴處放置三角錐提醒民眾。（記者李文德攝）

北港鎮長蕭美文（中）到運動公園了解沙坑出現蟻蹤情形。（圖由北港鎮公所提供）

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