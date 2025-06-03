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    中午過後滯留鋒壓境！北台灣防強降雨 沿海恐有陣風

    今日降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    今日降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/06/03 10:53

    〔記者林志怡／台北報導〕連日高溫後，新一波鋒面將在今日中午前後影響台灣。中央氣象署指出，受到滯留鋒面影響，接下來數小時的北台灣、中部地區就會陸續出現短延時強降雨，且雨區將逐漸擴展至全台，沿海地區也要同時注意陣風；不穩定的天氣將一路持續至週末前，西半部地區、午後山區要持續注意局部大雨。

    中央氣象署預報員謝佩芸說明，今日台灣北方有一處滯留鋒面，昨晚深夜已為馬祖帶來明顯雨勢，累積雨量超過50毫米，預計在今日中午過後開始影響台灣，並緩慢往南通過台灣上空，在週四抵達台灣南方的巴士海峽，但距離仍非常近，週五才會完全遠離。

    謝佩芸指出，這波鋒面結構較佳，今日隨著鋒面接近台灣上空，中部以北沿海地區稍後就會受到對流雲系影響，出現較明顯的短延時強降雨，且可能伴隨陣風，接下來數小時的北台灣、中部地區需特別注意鋒面帶來的影響，東半部地區上半天則仍維持多雲到晴的好天氣，預計在中午過後轉雨。

    此外，鋒面位於台灣上空期間，各地都容易有降雨出現，且都可能有局部短延時強降雨，雖今日入夜後鋒面本身帶來的降雨就會趨緩，但因西南風持續影響，今日晚間至明日清晨期間，南部地區仍會有較多雨量出現。

    謝佩芸也提醒，明日至週末前各地天氣都會維持不穩定的型態，各地將持續有短暫陣雨出現，西半部地區、午後山區要持續注意局部大雨，且週四雖鋒面已經離開台灣陸地區域，但東北角到蘇花一帶也容易有較大雨勢出現。

    週五過後雖鋒面遠離，但因台灣附近保持南風的環境，水氣偏多，西半部地區上半天轉晴，但中午有午後雷雨，南部、東南部地區留意海面水氣帶來的短暫陣雨。

    氣溫方面，謝佩芸說，今日各地白天氣溫仍偏高，但鋒面通過後，北台灣受到偏涼的北風影響，氣溫明顯下降，明日整日氣溫落在22至25度左右，感受有些涼意，但週四後就會迅速回暖，中南部降溫情況則不明顯，白天氣溫都維持在30度或以上，僅下雨時氣溫會稍微轉涼。

    一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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