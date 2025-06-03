223戶花25年整合！北市信義區海砂屋再等7年 將成24層新建物

在921地震隔年經鑑定為海砂屋建築物的信義區力霸皇家社區。（台北市都市更新處提供）

2025/06/03 10:54

〔記者何玉華／台北報導〕在921地震隔年經鑑定為海砂屋建築物的信義區力霸皇家社區，223戶歷時25年整合，前兩年一度走入市府代拆程序，歷經「真誠磋商」終於促成住戶共識，實施者在今年4月22日申請撤回代拆案，今（3）辦理拆屋祈福典禮，更新後將興建1棟地上24層、地下5層建築，總戶數共237戶，預計2032年完工。

台北市政府表示，力霸皇家社區位於永吉路上、鄰近永吉市場旁，為屋齡39年的14層樓鋼筋混凝土建築物，在921地震隔年經鑑定後確認為海砂屋建築物，住戶多達223戶，更新範圍約940坪，歷時25年的整合，溝通協調過程相當艱鉅。

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都市更新處指出，更新案於2022年8月10日計畫核定後，實施者全力積極向未同意戶取得共識，並辦理2次自辦協調會後，於2024年期間召開2次公辦協調會，一度走入代拆程序，但市府秉持「真誠磋商」的精神，在今年於都市更新及爭議處理審議會上促成住戶達成共識，實施者於4月22日正式申請撤回代拆案，代拆協調圓滿結束。

更新案今辦理拆屋祈福典禮，由市府副秘書長王玉芬代表出席，王玉芬表示，現在是大都更時代，市府迄今依都市更新條例受理都更代拆申請共計25案，其中已協調完成或由執行代拆案共20案，其中有11案是在市長蔣萬安上任後完成，目前仍有5案尚在協調程序中。

力霸皇家社區更新後將興建1棟地上24層、地下5層建築量體，總戶數共237戶，以多樣性、多層次植栽將基地綠化，沿永吉路及虎林街側留設搭配留設騎樓及人行步道，創造綠美化的都市環境及街角空間，預計2032年完工。

在921地震隔年經鑑定為海砂屋建築物的信義區力霸皇家社區，將更新為1棟地上24層、地下5層建築，總戶數共237戶，預計2032年完工。（台北市都市更新處提供）

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