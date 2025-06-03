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    藍營要求開罰興達電廠燃煤發電！陳其邁：如超過720小時就罰

    藍營要求高市府針對興達電廠除役燃煤機組發電開罰。（記者王榮祥攝）

    藍營要求高市府針對興達電廠除役燃煤機組發電開罰。（記者王榮祥攝）

    2025/06/03 10:57

    〔記者王榮祥／高雄報導〕針對台電興達電廠啟動除役燃煤機組發電，藍營要求高雄市政府硬起來對台電開罰!高雄市長陳其邁今強調高雄跟台中情況不一樣，依規定興達電廠除役機組如果發電超過720小時，就會開罰。

    陳其邁說明，根據電力設施緊急備用相關的空污法相關規定，它工作時間是720小時，如果超過720小時，我們（市府）就會開罰，這是它在環評承諾跟空污法相關的規定，市府會嚴格來監督台電。

    他進一步提到，這跟台中的6、7、10號機組情況不同，高市府在去年9月，台電要申請興達電廠操作許可展延時，市府就駁回；根據空污法，它申請展延時候，地方可以准、也可以駁，假如不做決定的話，它就可以繼續運轉，所以台中的狀況是6、7、10號沒有准駁，它是繼續運轉。

    高雄是它（台電）來申請展延的時候，市府就駁回、不准它，所以它每年最多在緊急狀況或備機組運作的時候，只能720小時，現在約100多小時還沒達到上限，所以會嚴格監督。

    陳其邁說明興達電廠燃煤機組發電標準與台中不一樣。（記者王榮祥攝）

    陳其邁說明興達電廠燃煤機組發電標準與台中不一樣。（記者王榮祥攝）

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