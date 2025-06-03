中山大學推「零廢棄永續市集」延續物資生命充實急難救助金

中山大學推「零廢棄永續市集」，學生們延續物資生命，也充實了學校急難救助金。（記者黃良傑攝）

2025/06/03 10:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕國立中山大學推動資源再利用愛護地球活動，舉辦「中山零廢棄永續市集」匯聚二手交易、愛心義賣、永續倡議等亮點，今年以「愛的足跡，永續前行」為主題，巧妙對應學生搬宿舍與外籍生返國時程，共實現456件物資、總計201.31公斤的再利用循環成果，為物品延續生命契機。

「中山零廢棄永續市集」邁入第三年，活動由校友服務暨社會責任中心與環境保護暨安全衛生中心共同主辦，今年學生組成攤位風格多樣，除二手生活物品販售，也有學生社團中山永續創新社設計闖關遊戲，結合永續品牌推廣與兌換小禮物，讓永續教育從對話走進體驗。

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副校長郭志文表示，市集全部由學生主導，結合師生與校友互動，是中山推動永續文化向下扎根的最佳例證，未來學校也將成立永續辦公室，進一步統整校務永續策略與行動；近年來中山大學持續投入行動，提升資源與落葉利用，資源再利用總量達107公噸，垃圾減量11%。

學校統計，二手市集兩日共流通153.6公斤、456件物品，主辦團隊透過現場秤重與線上表單，即時將每筆交易轉化為減廢與減碳數據，讓參與者看見自身行動對環境的正向影響，由環安中心規劃的校園義賣活動銷售物品總重也達47.71公斤，不僅讓愛心物資重覆利用，所得也全數捐助「中山學生急難救助基金」。

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