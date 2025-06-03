沙鹿國小人行道3電線桿成路障 學童、行人左躲右閃

沙鹿國小前方人行道電線桿林立，影響孩童行人通行。（記者張軒哲攝）

2025/06/03 10:39

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿國小前的人行道短短不到50公尺標線型人行道，有3根電線桿豎立於人行道中間影響通行，引發民怨。沙鹿區公所表示，公所將邀集台電、學校、里長及市府交通局及道路改善權責、管理單位會勘後評估處理，打造更友善的人行環境。

近年學區通學步道日漸受到重視，尤其北大國小校門前發生嚴重車禍事故，讓校門口交通問題受到關注。外媒形容台灣交通為「行人地獄」，台灣逐漸重視行人路權，校園外交通安全也是不容忽視。沙鹿區家長指出，沙鹿國小前方人行道標線型人行道，3根電線桿豎立於人行道正中間，對用路人、學童、身障人士相不便，成為危險路障，市府應該遷移電線桿，還給用路人友善的行走空間，設置實體人行道保障通行安全。

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王姓家長指出，每天接送孩子上下學，有時徒步接送時，經過這個路段，都要繞到馬路上行走，很難想像視障人士該如何閃避，應該要優先遷移這3根電線桿。

沙鹿區公所表示，公所將邀集台電，學校，里長及市府交通局及道路改善權責、管理單位會勘後評估處理，打造更友善的人行環境。

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