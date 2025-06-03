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    「金色之戀」阿勃勒綻放 高雄城區溢滿黃金雨

    阿勃勒鮮黃花序成串下垂，有「黃金雨」的美稱。（工務局提供）

    阿勃勒鮮黃花序成串下垂，有「黃金雨」的美稱。（工務局提供）

    2025/06/03 10:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕象徵「金色之戀」的阿勃勒，近日陸續綻放高雄街頭，包括鼓山區九如四路、楠梓區高雄大學路、苓雅區和平路及光華路、鳳山區南京路與輜汽路等地，均可見黃花奔放，高市工務局形容，當偶有微風吹拂，落花如雨，如同為城市鋪上閃亮詩意的黃金花毯。

    工務局長楊欽富表示，阿勃勒是原產於南亞印度及斯里蘭卡的落葉喬木，最適生長於日照充足、氣候溫暖的環境，阿勃勒花季約持續至6月中旬，隨著花謝後將轉為長條形果莢，成熟時呈深褐色，因形似臘腸，也被稱為「臘腸樹」。

    楊欽富指出，阿勃勒獨特生長姿態與色彩變化，讓人感受到自然節令流轉與生命律動，今年阿勃勒花況仍受去年山陀兒颱風影響，部分地區樹木未能恢復生機，有些花序尚未綻放，但仍不減港都夏初的金黃風采。

    工務局誠摯邀請市民朋友把握這段短暫且珍貴的花期，漫步於社區公園與街頭巷弄，透過鏡頭與心靈捕捉這場黃金花雨為城市注入的暖意與生機，讓匆忙的都市節奏因這一場金色花雨，暫時放緩，與港都的呼吸輕輕相連。

    高雄鼓山區九如四路上的阿勃勒花海。（工務局提供）

    高雄鼓山區九如四路上的阿勃勒花海。（工務局提供）

    高雄左營區翠華路旁的阿勃勒在藍天輝映下搖曳生姿。（工務局提供）

    高雄左營區翠華路旁的阿勃勒在藍天輝映下搖曳生姿。（工務局提供）

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