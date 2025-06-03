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    台北市6000無障礙設施改善慢 捷運、特教學校都上榜

    台北巿建管處最新資料顯示，全市待改善無障礙設施場所仍有約6000件，又以集合住宅待改善件數約3600件居冠，甚至包含捷運站、便利商店及特教學校。（資料照）

    台北巿建管處最新資料顯示，全市待改善無障礙設施場所仍有約6000件，又以集合住宅待改善件數約3600件居冠，甚至包含捷運站、便利商店及特教學校。（資料照）

    2025/06/03 09:41

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市自1999年即配合中央進行無障礙設施稽查並協助改善，但根據台北巿建築管理處今年最新資料顯示，待改善無障礙設施場所仍有約6000件，又以集合住宅待改善件數約3600件居冠，甚至包含啟聰、啟明學校、人流眾多的捷運站及便利商店。台北巿議員汪志冰痛批，呼籲市府考量提高補助金額誘因，對屢次拖延單位祭出罰單，以落實政策。市長蔣萬安回應，未來將評估是否可由業者自主檢查，若能提前完成改善，將考慮提高補助金額。

    汪志冰認為，隨著高齡化社會的發展，未來無障礙設施和空間的需求必然日益增加，但北市建築物密集老舊，多數改善工程須委託專業人士進行整體規劃設計，加上預算考量等因素，仍有不少場所未能改善情形。

    汪志冰調閱今年3月資料發現，台北巿公共建築物場所應改善件數總計9409件，待改善則有5934件，占比達63%，其中8大類場所中以集合住宅、便利商店及金融機構、小學及國高中名列前芧，分別有3596件、1318件及812件；又以集合住宅待改善件數最嚴重，並占所屬類別應改善件數高達8成比例。

    汪志冰直言，儘管建管處2014年即針對住宅無障礙設施改善，每年編列千萬預算提供補助，每案補助上限45%，10年間共核發268件約7150萬元，但對比待改善件數，顯然存在難以克服的問題；最令人難以置信的是，待改善場所甚至包含啟聰、啟明學校、人流眾多的捷運站及便利商店，更枉論還有不少公務機關也名列其中，實屬不該。

    汪志冰認為，雖然法規對於未改善無障礙設施訂有罰則，但並非以裁罰為主要目的，因應高齡化，打造安全、便利的無障礙友善環境已是共識，尤其捷運車站人潮眾多，須加快腳步。

    市長蔣萬安表示，由於公共場域數量眾多，而市府勘驗人力有限，導致無障礙設施的改善進度拉長，未來將評估是否可由業者自主檢查，若能提前完成改善，將考慮提高補助金額，以加速整體改善進程。建管處長虞積學則補充，目前各類場所的無障礙設施清查仍持續進行，若發現需改善之處，會要求相關單位進行修繕，針對既有建築的無障礙空間，向建管處提出明確改善時程後，會提供必要輔導與協助。

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