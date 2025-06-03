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    「台中Go」24及48小時套票開賣 期限內無限次搭公車捷運

    台中車站建站120週年，市府也推出「台中驛呷百二」暢遊套票。（市府提供）

    台中車站建站120週年，市府也推出「台中驛呷百二」暢遊套票。（市府提供）

    2025/06/03 09:02

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中車站已建站120週年，而6月9日為鐵路節，交通局推出「台中驛呷百二」暢遊套票限時活動，即日至30日開賣「台中Go」24小時及48小時時數型QR交通暢遊套票，在有效期間內可無限次搭乘市區公車及捷運，還有機會抽到「呷百二紀念集章冊」。

    交通局指出，今年適逢火車站走過120年歲月，市府祝賀火車站生日快樂，「台中驛呷百二」交通暢遊套票，吸引鐵道迷準備手刀快衝。

    交通局長葉昭甫指出，台中市的「台中Go」推出「台中驛呷百二」暢遊套票限時活動，活動期間6月2日至6月30日購買「台中Go」24小時及48小時時數型QR交通暢遊套票，啟用後即可於有效期間內無限搭乘市區公車及捷運，前100名贈送100點台中Go點數，還能抽台中車站120週年限定「呷百二紀念集章冊」，7月底前出示套票畫面享台中驛鐵道文化園區合作店家獨享優惠。

    交通局說明購買的好處，表示24小時暢遊型套票售價180元，48小時暢遊型套票售價280元，下載市府提供智慧交通、旅遊規畫等豐富資訊的「台中Go」，可規劃沿著鐵道慢遊、享受美食，下載會員數已達5萬人，除了新上路的市民限定乘車碼，還有即時公車動態、交通資訊、觀光公車全路線等旅遊資訊查詢功能。

    交通局提醒，民眾使用「台中Go」交通套票請先註冊「台中Go」APP，其會員系統與「台中通」共同合作，用「台中通」全功能會員帳號即可登入。

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