06/03 各報重點新聞一覽

南投「福壽螺說」大發酵，催出很多罷免連署書，圖為外地罷團志工端午連假在埔里街頭到處可見。（「All罷馬」罷團提供）

2025/06/03 07:32

自由時報

京華城弊案》朱亞虎咬沈慶京 要他寫372億標單 供稱只是鼎越掛名負責人

台北地檢署偵辦京華城土地涉非常規交易弊案，上月廿六日發動搜索、約談，多名威京集團關係企業中石化及其子公司鼎越開發的董事長、獨董涉案，而威京集團主席、鼎越前執行長沈慶京也再度被列被告，遭疑為幕後黑手。本報掌握，內部人士作證稱，鼎越實質負責人為沈慶京，另鼎越前負責人朱亞虎也供出，二○一九年九月廿五日投標當天，是沈慶京拿標單給他，要求他寫下「三七二億一萬元」後，持往投標。

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「福壽螺說」大發酵 催出連署書 南投罷馬罷游 二階連署補件可望過關

南投縣選舉委員會涉嫌以「簽名潦草」或「筆跡與戶政資料不符」等理由刪除罷免國民黨立委馬文君、游顥連署人名冊，要求罷團補件。中選會昨日公布複查結果，馬案連署書有一九九人修正為符合規定、游案則有五○八人修正為符合規定。由於馬日前發文暗喻「外地志工是異地入侵種福壽螺」大發酵，催出很多連署書，今日將送件的罷馬連署書預估可望達補件數的二○○％，而明日送件的罷游連署書份數更會是補件目標的好幾倍。

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擋葉伊恬參賽 桌協不道歉 體育署宣布 暫停培訓參賽之外補助

智淵乒乓球館十七歲小將葉伊恬，遭桌球協會主動取消美國大滿貫賽參賽資格，桌協迄今態度依舊強硬，未公開道歉，昨僅於協會官網發出簡短聲明，「對於各界的批評指教，本會當虛心檢討。將於近日內召開臨時理事會及選訓委員會，俟後再將會議結論陳報體育署及向社會大眾說明」。

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聯合報

監委濫用公務車爭議 李鴻鈞道歉 北檢分案

監察院前秘書長李俊俋及多位監委濫用公務車爭議連環燒，李前晚才請辭，本報昨又接獲爆料，指監委王榮璋也疑似濫用公務車前往理髮；民眾黨立委黃國昌等人昨也遞交檢舉函，要求監院對自家人提出彈劾。

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川普力挺…納夫羅茨基當選波蘭總統 歐洲民粹主義再起

波蘭總統決選結果二日揭曉，保守派民族主義候選人納夫羅茨基以約五成○九得票率翻盤險勝當選。他受到美國總統川普與波蘭民族主義大黨「法律正義黨」支持，其勝出可能顯示波蘭與川普政府關係將強化，也打擊親歐盟派。

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中國時報

韓國總統大選 今揭曉

韓國總統選舉3日投票，主要候選人2日皆衝刺最後催票行程，務求支持者票票入匭。共同民主黨候選人李在明主打經濟，國民力量黨候選人金文洙則訴求選民棄保，將支持改革新黨候選人李俊錫的票轉給他，李俊錫則嚴詞拒絕保守派整合。韓國漢陽大學中國問題研究所所長閔貴植2日接受本報訪問時指出，新政府上台後將改變前總統尹錫悅政策，力求在美中之間尋找空間。

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勞退基金虧損 每位勞工平均賠萬元

受美國對等關稅政策影響，金融市場震盪劇烈，勞動基金運用局2日公布，至今年4月底止，整體勞動基金大虧1990億元，收益率-2.90％，其中新制勞退基金虧損1305.4億元，以參與收益分配的退休金個人專戶約1292萬戶計算，平均每位勞工損失1萬103元。

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鼎越前負責人朱亞虎向檢調供稱，他在鼎越只是掛名負責人，實際掌控、經營鼎越的人是沈慶京。（資料照）

體育署署長鄭世忠昨表示，桌協要以選手考量溝通，並點名桌協副理事長楊正雄。（記者陳逸寬攝）

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