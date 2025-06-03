南高屏馬4縣市大雨特報！今全台濕悶 各地慎防雨勢

今日（3日）受到滯留鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，其中西半部、花蓮地區以及午後各地山區有機會發生局部大雨。（資料照）

2025/06/03 06:51

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（3日）受到滯留鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，其中西半部、花蓮地區以及午後各地山區有機會發生局部大雨，鋒面影響期間易有強對流發展，並伴隨短延時強降雨及強陣風等劇烈天氣現象。氣象署凌晨3點30分針對連江縣、台南市、高雄市及屏東縣發布大雨特報。

氣溫方面，因為各地普遍降雨，各地高溫稍微下降，約29至31度，各地低溫約24至27度。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

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週三（4日）受滯留鋒面影響，中南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區有短暫陣雨，西半部地區並有機會出現局部大雨，預計滯留鋒面來到臺灣南部地區，北部氣溫稍下降，雷雨機率稍降低，但仍容易有局部大雨發生。北部22至26度，中部25至31度，南部26至32度，東北部22至25度，東部24至27度，東南部26至29度。

週四（5日）東半部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區有局部大雨。週五（6日）至下週一（9日）水氣仍偏多，偏南風稍悶熱，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 31 27 ~ 31 27 ~ 31 27 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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