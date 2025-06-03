為「新機場」舖路！ 高市捷運局：小港林園線預留往南星空間

高雄小港林園線在RL3站，規劃預留往南星（機場）的空間。（高市府提供）

2025/06/03 00:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕中央評估在南部增設新國際機場可行性，高雄市政府看好南星計畫條件最佳，高市捷運局指出，距離南星最近的高雄捷運小港林園線已預留空間，如果新機場最後選在南星，就會有捷運連通機場與城區。

捷運小港林園線全長約11.59公里，共規劃6座地下車站與1座高架車站（RL1到RL7），從捷運紅線R3小港站往南延伸，行經小港與林園區，並串連臨港工業區、新材料循環產業園區。

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議會定期大會期間，多位議員關注小港林園線進度，捷運局長吳嘉昌答詢指出受供料與物價飆漲等影響，建設經費已較核定時增加，因此啟動修正計畫作業，於2023年8月提報交通部，去年8月召開審查委員會後，今年2月17日再提報交通部續審，原定2030年完工通車的期程，預計延至2034年。

除關注小港林園線進度，有議員好奇南星填海區域規劃新國際機場的可行性，及新機場對外通聯方案？吳嘉昌表示雖然機場選址未定，但市府已朝此方向超前部署，在小港林園線預留延伸到南星（機場）的空間。

捷運局事後說明，初步是選在RL3車站前後，設定轉往南星的捷運路線，總長度約兩公里，從地下轉地面層約爬升段約7百公尺，原則上是規劃直接到南星（機場），中間不會再有其他車站。

至於詳細規劃，則需等新機場方案一旦確定，再交由相關單位進一步討論。

市長陳其邁曾說，小港機場最大困境是噪音，因應台灣未來航空貨運及南部未來發展，如果在南星計畫區外海填海造陸1千公頃，興建24小時新機場，可避免噪音問題，同時搭配興建捷運路網，未來可滿足航空貨運與產業需求，目標打造為東南亞廉價航空總部與貨運樞紐。

雖看好南星蓋機場優勢，但陳其邁面對議員質詢仍多所保留，罕見表示對此案「沒有把握」。

高捷小港林園線針對南星計畫區可能作為南部國際新機場場址，預先規劃捷運路線，將從小港林園線RL3站延伸，初步規劃從地下層上升到高架段，圖為高捷紅線高架路段。（記者王榮祥攝）

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