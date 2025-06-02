西南風+滯留鋒！高雄溼答答到周末 這2天雨勢最大

高雄降雨下至8日。（記者陳文嬋攝）

2025/06/02 23:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕西南風增強，高雄市今雨勢變大，2區時雨量達大雨等級，旗山區24小時累積雨量逼近豪雨等級，明起滯留鋒面通過，易有短延時強降雨，尤其4、5日雨勢最大，伴隨雷擊、強風等劇烈天氣，這波降雨將下至8日，提醒民眾留意。

高雄今周一上班日，受到西南風增強影響，整體雨勢變大，根據高雄氣象站統計，時雨量以旗山區43毫米最大，其次為內門區41.5毫米，均達到大雨等級。

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此外，山區多區24小時累積雨量達到大雨等級，以旗山區24小時累積雨量突破180毫米最大，其次為美濃區24小時累積雨量超過170毫米，山區持續降雨逼近豪雨等級。

氣象署今對高雄發布豪雨特報，高雄受到西南風增強影響，山區已有大雨發生，明早將持續受西南風影響降雨，明晚則有滯留鋒面報到降雨，以山區降雨強度大，水氣到達山區，受到地形抬升作用，雨勢比平地較大。

市府根據氣象署資料，這周皆受西南風影響，天氣不穩定，明起3天滯留鋒面通過，高雄水氣將增加，易有短延時強降雨，並有大雨發生機率，尤其4、5日雨勢最大，伴隨雷擊、強風等劇烈天氣。

5日滯留鋒面逐漸南移巴士海峽，但高雄水氣仍多，持續受西南風影響，持續性降雨到5日，6日轉為偏南風，以午後雷陣雨型態為主，大多為多雲天氣，但仍有局部短暫陣雨或雷雨發生機會，整體降雨下至8日，提醒民眾外出及行車，應特別注意安全。

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