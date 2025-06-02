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    中壢中豐北路左轉道阻車流 3路口改偏心左轉完工

    中壢區中豐北路、民權路三段路口偏心左轉車道，已經完工通車。（記者李容萍攝）

    中壢區中豐北路、民權路三段路口偏心左轉車道，已經完工通車。（記者李容萍攝）

    2025/06/02 23:16

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中豐北路為往來中壢市區及青埔地區的重要道路之一，中豐北路沿線多設有左轉專用道，部分路口左彎使用率低，且約9成為直行車，卻僅有1線直行車道。市府交通局盤點沿線8個路口可透過削除中央分隔島空間施作偏心左轉車道，有3個路口月前已完工，其餘5個路口，有4個路口預計6月中進場施作，預計10月底前完成。

    據市府交通局統計，市府推動偏心左轉路暢計畫已累計完成104處路口改善，除改善前後肇事率下降16.6％，重點路段整體平均路口停等時間也降13.9％，有效減少事故與提高行車效率。

    立委魯明哲、市議員彭俊豪都接獲用路人陳情，中壢區中豐北路過去以快慢分隔道分隔，其中2道快車道分別為直行及左彎專用，因與對向有橋墩區隔，為增加用路人安全避免視差，交通局將左彎車道搭配左彎專用號誌，不過經過長期觀察，幾乎9成都是直行車流，因直行車道僅有1道，導致上下班時間直行車流多，容易塞車，地方陳情希望改善。

    交通局交通工程科長曾啟倫說，所謂偏心左轉車道，是透過路口幾何調整增加左轉專用車道的策略，分流左轉及直行車輛，提升道路紓解效率及減少車輛交織危險性。交通局盤點中豐北路啟文路至興南路約3公里距離，將改善8個路口為偏心左轉路口，包括都市計畫外道路啟文路、大農路及民權路三段路口，已於4月底完工，經費約800萬元。

    養護工程處主秘姜志男也說，養工處先針對中豐北路重劃區周邊四處路口施設偏心左轉車道，包括先改善東芝路一段、興北三路、興北二路、興北一路口，預計6月中進場施作，預計10月底前完工，經費約650萬元，剩下的一處興南路口，因為比較靠近中豐交流道改建工程的位置，等之後交流道增設完工後再辦理。

    中壢區中豐北路、興北一路路口的偏心左轉車道，預計6月中進場施作。（記者李容萍攝）

    中壢區中豐北路、興北一路路口的偏心左轉車道，預計6月中進場施作。（記者李容萍攝）

    桃園中壢、平鎮2區的民族路有好幾個路口施作偏心左轉車道。（桃市交通局提供）

    桃園中壢、平鎮2區的民族路有好幾個路口施作偏心左轉車道。（桃市交通局提供）

    桃園平鎮區環南路及中豐路口施作偏心左轉車道。（桃市交通局提供）

    桃園平鎮區環南路及中豐路口施作偏心左轉車道。（桃市交通局提供）

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