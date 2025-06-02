金門議員砲轟金酒人謀不臧 得金牌就「自嗨」

金門縣副議長歐陽儀雄怒批金酒，指該報告2個禮拜前就要求，卻到開議前不久才送到議會。（記者吳正庭攝）

2025/06/02 22:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議會副議長歐陽儀雄、縣議員董森堡今天鎖定金門酒廠實業股份有限公司營銷議題夾攻，怒指金酒人謀不臧，董森堡更提醒靠著員工打拚出「百億企業」美譽的金酒公司高層，不要以為得了19面世界賽事金牌就「自嗨」，有國際金牌也要有國際市場。

歐陽儀雄一開始火力十足，對金門高粱酒在廈門總代理的旺大順公司董事長恐涉民事糾紛，要求金酒公司說明白，並點明縣長陳福海，「旺大順」萬一出狀況波及金酒在中國市場怎麼辦？陳福海強調依法行政。

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歐陽儀雄說，若旺大順未來無法履約，金酒公司「備案」在哪裡？他直覺陳福海避重就輕，「我又被你繞走了」，立刻拉回話題，陳福海被問第3次終於承諾，若7月30日到期無法履約，會要求金酒拿出配套再和議會商量。

歐陽儀雄說，縣議會召開第8屆第5次定期會前，又逢金酒廈門公司高層換人，金酒總公司及廈門公司沒有派員拜訪議員，明顯不尊重議會，是否態度傲慢？陳福海說「金酒要檢討」。歐陽儀雄甩甩手上的報告書說，2個禮拜前就敲槌送會的，「金酒早上9點10分才送來！」

董森堡下午質詢說，金門高粱酒於2025年舊金山世界烈酒大賽（San Francisco World Spirits Competition, SFWSC）中式白酒競賽大放異彩，拿下雙金獎5座金獎14座，雖然得獎，但不應該「自我安慰」，得了國際金獎，也要有國際市場。

他秀出圖卡痛批「荒謬的預算、神奇的決算」，並撈出縣府2004年的預算數字，指金酒公司20年前豪氣喊出金酒在國際市場的估算量是「3億元」，圖卡旁的「9910萬元」是2024年預算書對金酒在國際市場的預估量，他質問金酒總經理丁丞康「可不可以告訴我這是什麼樣的一個期待性？」，20年間，金酒預估的國際銷售量可以由3億元降到9910萬元，「可不可以幫我『翻譯』一下？」

董森堡再指著3億元下方的「472萬元」，說明是2004年金酒國際市場實際的營業額、決算數字；「9910萬元」下方的「2億560萬元」是2023年國際市場的實際銷售金額。董森堡怒斥「金酒的專業在哪裡？」、「預估做3億結果賣472萬、預估做9910萬結果做2億560萬？」、「這竟是百億公司做的預算、決算數據？！」

備詢台上的金酒公司總經理丁丞康一邊回答「不太清楚」、一邊苦笑。

董森堡數度嘆氣，並說，希望不要再拿出「呼嚨」的數字，金酒應詳實評估國際市場預算與具體業績目標。

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金門縣長陳福海（右）見金酒廈門公司董事長呂清福（左）、總經理趙志中（中）說不清楚，立刻強調縣府依法行政的立場。（記者吳正庭攝）

金門縣議員董森堡要求金酒公司不要以為金酒得了19面世界賽事金牌就「自嗨」，有國際金牌也要有國際市場。（記者吳正庭攝）

面對議員董森堡一輪猛烈質疑，金酒公司總經理丁丞康只能露出「丁氏招牌笑容」，笑而不答。（記者吳正庭攝）

金門議員董森堡秀出圖卡痛批金酒「荒謬的預算、神奇的決算」。（董森堡提供）

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