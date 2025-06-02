桃園聲音照相增至50組 平鎮南勢改裝車、排氣噪音加強查緝

桃園市的聲音照相設備增至50組。（記者李容萍攝）

2025/06/02 22:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區南勢中豐路及北勢金陵路二段深夜經常出現改裝車輛高速行駛、排氣噪音擾民的情形，引起當地居民不滿，市議員舒翠玲為此辦理會勘提出「加重罰則、調整號誌、增加聲音照相及強化夜間取締」等改善對策，市府環保局今（2）日表示，全市聲音照相設備自今年5月起增加15組設備，總數擴增至50組，並導入AI巡防系統，搭配警察局執法網全面強化查緝，今年1至5月底較去年同期的噪音陳情案下降35％，成效卓著。

舒翠玲提到，平鎮地區目前設置的聲音照相設備僅3至4組，且採輪流擺放方式，導致改裝車族刻意躲避監測，形同與執法單位玩「貓捉老鼠」，建議應增加固定式與機動式聲音照相設備，在噪音易發路段設置常態監控，同時配合派出所的道路攔檢及即時稽查，另道路交通管理處罰條例應修正超標噪音排放車輛提高罰鍰與連帶責任，否則根本「罰不怕」。

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環保局說明，改裝汽、機車噪音擾人，名列各類污染檢舉前茅，此聲音照相設備自5月起總數擴增至50組，並與警察局合作推出全國首創「AI巡防系統」，提升執法密度與效率，採科技監控加上警察局天羅地網，對噪音車採以車追人快速查緝作為實現精準打擊取締。

市府警察局交通大隊長李維振提醒，非法改裝排氣管除違反噪音管制法，也可能觸犯道路交通管理處罰條例，警方鼓勵民眾勇於檢舉，若發現有非法改裝及噪音車擾寧情事，於30日內檢附相關事證影像，上傳至交通部公路局「反映非法改裝車輛」檢舉信箱及行政院環境部的「噪音車檢舉網站」，讓噪音改裝車無所遁藏，市民一起共同努力。

桃園平鎮中豐路南勢、金陵路二段改裝車輛深夜噪音擾民頻傳，市議員舒翠玲（中）辦理會勘改善。（舒翠玲提供）

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