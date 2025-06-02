星宇航空即日起每週4班直飛加州安大略 郭泓志開球助陣

星宇航空台北直飛加州安大略航線今日首航，首航JX010班機在旅客們的見證下完成灑水儀式，宣告新航線正式啟航。 （記者朱沛雄攝）

2025/06/02 22:08

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕星宇航空今（2）日正式開航北美第四個航點——加州安大略，安大略航線開航初期一週四班，為經常往返大洛杉磯的旅客提供更優質舒適的選擇。今日首航特別邀請不死鳥郭泓志擔任新航線宣傳大使，並分享他親身進出安大略機場的輕鬆體驗。星宇航空台北-安大略首航JX010班機在旅客們的見證下完成灑水儀式，宣告新航線正式啟航。

首航活動於桃園國際機場第二航廈D1候機室舉行，現場以棒球為主題，結合主題航班角色SNOOPY，打造出可愛又歡樂的開航氛圍。宣傳大使郭泓志除了擔任首航儀式的「開球嘉賓」， 也與星宇空服員對決「棒球九宮格」，星宇航空邀請旅客一起下注預測勝負，猜中的旅客有機會獲得由定義視聽美學的Sony提供的HT-AX7隨身劇院組合，以及「不死鳥」郭泓志親筆簽名棒球等好禮。

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星宇航空梁文龍商務長說，安大略國際機場擁有通關迅速、交通順暢等優勢，能大幅提升旅客的整體旅行體驗。星宇航空持續強化北美與亞洲之間的航網布局，透過安大略新航點串聯我們綿密的東南亞航線，預期將吸引更多往返南加州與亞洲間的商務與轉機旅客，滿足市場對高品質服務的需求。

郭泓志說，非常開心擔任星宇航空安大略航線宣傳大使，他曾在加州旅居多年，安大略機場地點便利、動線流暢，加上星宇航空舒適的設備與貼心服務，讓整段旅程變得非常輕鬆，是連接台灣與南加州的絕佳選擇。

星宇航空台北-安大略航線以A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位。隨著安大略航線的啟航，星宇航空將持續拓展全球航網版圖，強化北美市場佈局，致力為國際旅客打造高質感、細緻入微的飛行體驗。安大略航線開航初期一週四班，

星宇航空台北直飛加州安大略航線今日首航，新航線宣傳大使郭泓志特別與執飛首航航班的星宇航空董事長張國煒合影。 （記者朱沛雄攝）

星宇航空台北-安大略航線今日首航，星宇航空特別邀請不死鳥郭泓志擔任新航線宣傳大使，與星宇航空商務長梁文龍一同擔任首航儀式的「開球嘉賓」。 （記者朱沛雄攝）

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