地磁風暴來襲51小時！ 心跳快、睡不好竟與地磁有關

強烈磁暴擾亂地磁場，可能讓自律神經、心臟與睡眠節律失衡。示意圖。（資料照）

2025/06/02 21:35

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署6月1日晚間發布磁暴特報，等級達G4的強烈地磁風暴正在襲擊地球，預計持續長達51小時。這場太空天氣事件不僅對航空導航、衛星運作造成影響，也可能對人體健康帶來隱形衝擊。

基因醫師張家銘在臉書「基因醫師張家銘」發文指出，來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本等國多項科學研究顯示，當地磁擾動強烈時，人體的心臟節律、自律神經功能與睡眠品質都可能出現變化。這些結果並非臆測，而是經由長期追蹤與電生理監測所得出的科學結論。

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張家銘說，在磁暴期間，有研究顯示心肌梗塞、急性冠心症與中風風險平均增加25%到60%，主要與磁場擾動下交感神經活性增加有關，可能導致血壓升高、心律不整。這對本身患有高血壓、動脈硬化或心律不整者，尤其應提高警覺。

地磁風暴不只干擾心血管系統，也會波及大腦與荷爾蒙分泌。張家銘指出，褪黑激素在磁場劇烈波動時的生成會下降，導致睡眠品質變差、情緒起伏明顯，甚至可能影響記憶與專注力。有些人會在這段期間出現「怎麼都睡不好」或「心情煩躁」的狀況。

他也提到，並非所有人都會有明顯症狀，但有些族群對磁場變動特別敏感，科學上稱為「電磁敏感體質」。這些人可能會在磁暴期間出現頭痛、胸悶、心悸或睡眠中斷等身體反應，這些現象已被多項心理生理與電生理研究所記錄。

雖然我們無法避免地磁風暴來襲，但張家銘建議透過日常調整，有助於降低身體的不適感。包括維持穩定作息、避免夜間過度接觸藍光、補充鎂與Omega-3脂肪酸、進行冥想與深呼吸練習，對於調節自律神經與穩定睡眠節律皆有幫助。

「我們的細胞其實會跟著宇宙節奏跳動，」張家銘提醒，在這場無法預測的自然波動中，透過科學理解身體的反應，正是維持健康的重要一環。

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