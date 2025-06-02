週二全台有雨！ 氣溫稍降高溫31度

週二各地都有局部短暫陣雨或雷雨，各地高溫相較今日稍下降。（記者方賓照攝）

2025/06/02 22:20

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天週二（3日）受滯留鋒面影響，西半部及東半部地區都有短暫陣雨或雷雨；因為普遍降雨的關係，各地高溫稍下降，高溫可達31度；2縣市紫外線達過量級。

中央氣象署預報，明晨西南風影響，中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，南部需留意明顯雨勢；早上起，受滯留鋒面影響，各地容易有短延時強降雨發生，西半部及東半部地區都有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區以及午後各地山區有局部大雨發生的機率，外出請記得攜帶雨具並注意安全。

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溫度方面，因為普遍降雨的關係，明天各地高溫稍下降，約29到31度，各地低溫約24到27度；離島氣溫：澎湖25到30度，金門23到28度，馬祖22到25度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，未來兩天鋒面系統將經過台灣，大氣的不穩定度高，因此提醒民眾這兩天要特別注意降雨以及可能有較大雨勢發生的情況。而這波雨勢將持續到週四。雖然週四鋒面已位於巴士海峽，但華南雲雨區的水氣還是較多，各地在預報上仍然是有短暫陣雨的天氣。

紫外線指數部分，週二台東縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「中高量級」。

空氣品質方面，週二受滯留鋒面影響，環境風場為西南風轉東北風，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好至普通；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週二因為普遍降雨的關係，各地高溫稍下降，高溫可達31度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週二多為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週二多為良好至普通。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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