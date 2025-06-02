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    建商擬在基隆虎仔山推案 議員施偉政曝光「迴車塔」將走入歷史

    基隆市進入虎仔山KEELUNG地標的捷徑迴車塔，多年來成為山上居民、民眾上夜景的必經道路，但是建商新建案一旦開始動工，「迴車塔」將因施工建聯外道路而封閉，也將走入歷史。（記者俞肇福攝）

    基隆市進入虎仔山KEELUNG地標的捷徑迴車塔，多年來成為山上居民、民眾上夜景的必經道路，但是建商新建案一旦開始動工，「迴車塔」將因施工建聯外道路而封閉，也將走入歷史。（記者俞肇福攝）

    2025/06/02 20:52

    〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市議員施偉政今天（2日）在施政總質詢指出，建商擬在基隆虎仔山開發上千戶的建案，規劃新闢道路，但施工期間，虎仔山「迴車塔」將封閉7個月，且未來道路完工後，因「迴車塔」靠中山二路的山下出入口因有高低差，將不再供通行，引發當地居民憂心與不滿。

    建商有意在基隆港西岸的虎仔山開發新建案，基隆市都市計畫委員會審議後，要求建商配合開闢都市計畫道路；基市府工務處接到建商開闢道路工程送件後，將交通維持計畫書送交通處審查，市港道安聯席會報認為影響層面大，要求建商召開說明會，公布相關資訊，並聽取在地民眾意見。

    施偉政指出，建商日前召開說明會時，在現場播放計畫道路模擬動畫解說，主線道長度約300公尺，從山下的中山二路51巷（也是迴車塔出入口）進出隧道，雙向各有1車道，且隧道高度可供消防車、公車通行，兩側也將施作人行道，隧道盡頭銜接至麗寶大觀社區旁現有道路的華興街53巷，至於原先供車輛通行的「迴車塔」，建商表示完工將不再供車輛通行。

    施偉政指出，建商在說明會上說，建案工期長達1380日曆天，施工期間，迴車塔將封閉210日曆天，封閉期間，居民僅能循健民街、通仁街下山進入主幹道，對居民非常不便，已造成居民恐慌並一致表達反對。

    施偉政詢問說，市府核准建商開發新建案，未來上千戶住戶進駐，但是聯外道路只是更改路徑，山上道路也沒有拓寬，進出車道仍維持原先的各一線道，交通尖峰時段塞車會更嚴重，市府應提出配套方案。

    國民黨議員宋瑋莉說，建商在虎仔山推案，重車會行駛通仁街、健民街，兩條道路路基老舊，市府要注意安全，避免危害居民生活。

    工務處長簡翊哲表示，建商開完地方說明會，收集民代和民眾意見後，會提出修正計畫送審，將交通影響降至最低，經過道安會報審查通過，工務處才會核准施工，開闢計畫道路。

    民進黨基隆市議員施偉政（圖左）今天（2日）質詢時指出，基隆市中山二路進入虎仔山的捷徑「迴車塔」，將因為新建案所興建道路而封閉7個月，未來道路完工後也不再開放，引發虎仔山居民恐慌，要求市府及早因應。（圖為基隆市議會提供）

    民進黨基隆市議員施偉政（圖左）今天（2日）質詢時指出，基隆市中山二路進入虎仔山的捷徑「迴車塔」，將因為新建案所興建道路而封閉7個月，未來道路完工後也不再開放，引發虎仔山居民恐慌，要求市府及早因應。（圖為基隆市議會提供）

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