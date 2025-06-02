共享飛安情報 長榮航空加入IATA全球「亂流感知平台」

長榮航空總經理孫嘉明（右）與IATA理事長威利．沃爾什（左）於第81屆IATA年度大會及世界航空運輸高峰會，簽署合作協議，長榮航空成為「亂流感知平台」成員。（長榮航空提供）

2025/06/02 20:11

〔記者蔡昀容／台北報導〕氣候變遷加劇，亂流頻率增加，成為飛航安全重點之一。長榮航空表示，為確保旅客及機組員安全，總經理孫嘉明及國際航空運輸協會（IATA）理事長威利．沃爾什（Willie Walsh）昨天（6月1日）簽署合作協議，長榮航空正式成為「亂流感知平台（Turbulence Aware platform）」成員。

第81屆IATA年度大會及世界航空運輸高峰會在印度新德里舉辦，長榮航空與IATA簽署合作協議，加入亂流感知平台。

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孫嘉明表示，當今科技愈來愈發達，但亂流仍是很難預測的天氣狀況，輕微亂流可能讓飛機顛簸晃動，嚴重則可能導致機體結構損壞，這絕對是大家最不樂見的情況。他相信加入亂流感知平台，將有助於飛行員和調派人員掌握與分析即時的數據資料，規劃選擇適當飛航路徑，以避讓亂流風險較高的區域，保障旅客與航機的安全。

威利．沃爾什表示，很高興能邀請長榮航空加入亂流感知平台，進一步強化全球機組員和調派人員的能力，以提高飛航安全、燃油效率和旅客舒適度。藉由每家航空公司所回報的數據，平台將能為機組員和調派人員提供更清晰的畫面資料，讓平台在降低亂流影響的層面更加有利。2024年參與平台計劃的航空公司共產出5180萬份亂流報告，較2023年大幅增加35%，對如何降低亂流所帶來的損害很有幫助。

長榮航空加入後，該平台將有28家航空公司，分享超過2700架飛機在遭遇亂流時回報的資料。平台彙整數據後，以圖像將即時發生的亂流資訊透過網路分享給飛行員，有助於對可能受影響的航班進行即時的航路調整或避讓。長榮航空初期將投入33架波音777-300ER客機，參與蒐集並回報數據。

IATA是全球航空公司的同業公會，屬於非政府組織，共約350家航空公司成員，佔全球航空運輸量的80%以上，目的是支持航空領域活動，並協助制訂關鍵的航空產業政策。

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