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    新北公職獸醫「缺額比報考人數還多」 市府：擬推自有誘因留才

    新北市農業局長諶錫輝回應，將與人事處、主計處共同研議預算編列方案，「積極尋求新北市自有的誘因機制」。（記者羅國嘉攝）

    新北市農業局長諶錫輝回應，將與人事處、主計處共同研議預算編列方案，「積極尋求新北市自有的誘因機制」。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/02 20:17

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市公職的獸醫師人力長期不足，議員宋雨蓁今（2）日在議會質詢指，依編制新北動物保護處應有38名獸醫師，實際卻只有26人在職，少了11個公職獸醫師，憂動物的福祉、保護恐受大影響，因此建議市府應積極因應中央推動的「不開業獎金」制度，並主動編列預算搶人才；新北市農業局長諶錫輝回應，將與人事處、主計處共同研議預算編列方案，「積極尋求新北市自有的誘因機制」。

    宋雨蓁表示，新北轄下設有8處動物收容所，許多受傷、需要治療的動物，在還未完全治療康復之前，都需仰賴專業獸醫師照護，而人力短缺不僅造成醫療照護品質疑慮，也讓現職獸醫師工作壓力加大，若持續惡化，恐成為動保制度的隱形破口。

    宋雨呼指出，中央有推動「不開業獎金」制度，建議市府應積極因應中央推動的制度，並主動編列預算搶人才，走在中央政策之前。

    諶錫輝坦言，獸醫師人力確實「非常吃緊」。新北已連續3年出現國家考試分發後「無人報到」的情況，甚至報考人數比缺額還少。他直言，最大問題在於薪資結構，「待遇不敵民間動物醫院，導致公職獸醫難以留任。」

    諶錫輝也說，獸醫不僅負責動保行政業務，更擔任防疫與臨床醫療等專業工作，流失將造成多重影響。他支持中央推動「不開業獎金」制度，並承諾市府將與人事處、主計處共同研議預算編列方案，「積極尋求新北市自有的誘因機制」。

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