廣設行人庇護島頻傳撞車！北市府將總體檢

北市松山區南京東路四段日前有公車擦撞行人庇護島，議員吳世正表示，羅斯福路六段與景中街路口等地，也有類似情形。（吳世正提供）

2025/06/02 19:59

〔記者董冠怡／台北報導〕北市松山區南京東路四段日前有公車擦撞行人庇護島，市議員吳世正今在市政總質詢中表示，羅斯福路六段與景中街路口、三民路與延壽街口、市民大道五段與光復南路等地，也有發生類似情形，且據統計，近3年新設庇護島路口至少發生34件車輛撞擊事故，呼籲市府不要讓保護行人的美意變成駕駛人的夢魘；市長蔣萬安責成交通管制工程處重新檢視。

吳世正指出，設置行人庇護島讓長者、孩童、行動不便者可分段過馬路，研究指出可降低行人事故率，市府陸續在事故路口增設庇護島，但近3年新設庇護島路口，至少發生34件車輛撞擊事故。

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羅斯福路六段與景中街路口，2023年設置庇護島，但從2024年至今年3月，已發生10件車輛碰撞事故；三民路與延壽街口，2022年初增設庇護島，同年至隔年陸續有6件；市民大道五段與光復南路口，2022年設置庇護島，2023、2024年計有3件。

「行穿線應退縮 非外推庇護島」

他建議，設置行人庇護島設施，應以退縮既有行穿線，打開原有分隔島為優先考量；全面體檢設計標準與事故熱點，調整設計因地制宜；提升庇護島可見度與警示效果，例如夜間照明、反光、緩衝設施；嚴格管理施工期間交通安全維護措施。

蔣萬安說，確實要做總體檢，設置庇護島是希望行人安全，設計上應用行穿線退縮的方式，而非將庇護島往外推，將請交工處重新檢視，避免再發生車輛碰撞。

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