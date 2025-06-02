老人跌倒日增 中市府編1800萬推廣防跌設備竟無人申請

市議員張玉嬿（左二）要求市府要多宣傳讓長輩家中裝防跌設備。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/02 19:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市是高齡社會，國健署曾表示，每6位長者，一年內就有一人跌倒，地點在臥室、客廳、浴室，都是每天長輩經過的空間，因此要預防非常重要，長輩，市議員張玉嬿質疑，市府今年編列約1800萬元預算推動智慧偵測裝置，但防跌設備的申請率卻為0，根本是宣傳不力，要求要跟長輩好好說明，才能達到防跌的成效。

社會局長廖靜芝表示，獨居長輩可申請緊急救援裝置，或者會對長輩定期問安，而防跌會裝在浴室門口及容易跌倒的地方，裝設對象要考慮經濟能力，一般長輩要自費，會加強宣傳。

請繼續往下閱讀...

民進黨市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達昨天在議會指出，2021年台中市老年人口因「事故傷害」死亡共345人，其中「跌倒」就占了31.3％，且較十年前增加63.64％，而國健署指出，每6位長者中就有1位曾在1年內跌倒，發生地點多在臥室、客廳、浴室，這些都是長輩每天都會經過的空間，應該要加強預防。

張玉嬿表示，市府今年編列約1800萬元預算推動智慧偵測裝置，但防跌設備的申請率卻為零，顯見宣導不夠，呼籲市府應設立智慧照護示範據點，加速設備導入與宣導。

社會局長廖靜芝表示，會多加宣傳長輩加裝防跌措施。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法