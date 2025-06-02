為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週二雨彈炸全台！北部防雷雨 未來一週天氣多濕悶

    未來一週天氣預測。（氣象署提供）

    未來一週天氣預測。（氣象署提供）

    2025/06/02 19:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕西南風加上滯留鋒影響，明天（3日）全台都有短暫陣雨或雷雨。中央氣象署今（2日）預報，明天雨勢最大，北部易有雷雨，直到週四降雨範圍才縮小，但南部降雨仍會持續下到週末。除了週三，各地多為濕悶天氣。

    氣象署預報員劉沛滕表示，受西南風影響，今晚至明天清晨有雨，中南部雨勢沒有減弱，加上滯留鋒將連續影響2天，明天清晨金馬下雨，白天全台都有短暫陣雨或雷雨，且是本週雨勢最強、最大的一天，其中北部需留意雷雨。

    週四鋒面逐漸往南移動，降雨範圍縮小，但西半部仍有局部降雨，且午後雷陣雨較大；週五至週日南部、東南部仍有雨，各地也有午後雷陣雨。

    溫度方面，劉沛滕指出，週二至週四因滯留鋒帶來大範圍降雨，各地溫度相對沒那麼高，其中週三鋒面移動到南部，北部受冷空氣影響 整日溫度降至22至25度，溫度感受較為舒適；中南部高溫則是30度上下，相較之前略降1至2度。

    週二、週四北部高溫約28至30度，中南部31、32度；週五之後環境風場偏南風，水氣多且悶熱，各地高溫約31至34度，屬夏季梅雨季天氣型態。

    未來一週天氣預測。（氣象署提供）

    未來一週天氣預測。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播