週二雨彈炸全台！北部防雷雨 未來一週天氣多濕悶

未來一週天氣預測。（氣象署提供）

2025/06/02 19:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕西南風加上滯留鋒影響，明天（3日）全台都有短暫陣雨或雷雨。中央氣象署今（2日）預報，明天雨勢最大，北部易有雷雨，直到週四降雨範圍才縮小，但南部降雨仍會持續下到週末。除了週三，各地多為濕悶天氣。

氣象署預報員劉沛滕表示，受西南風影響，今晚至明天清晨有雨，中南部雨勢沒有減弱，加上滯留鋒將連續影響2天，明天清晨金馬下雨，白天全台都有短暫陣雨或雷雨，且是本週雨勢最強、最大的一天，其中北部需留意雷雨。

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週四鋒面逐漸往南移動，降雨範圍縮小，但西半部仍有局部降雨，且午後雷陣雨較大；週五至週日南部、東南部仍有雨，各地也有午後雷陣雨。

溫度方面，劉沛滕指出，週二至週四因滯留鋒帶來大範圍降雨，各地溫度相對沒那麼高，其中週三鋒面移動到南部，北部受冷空氣影響 整日溫度降至22至25度，溫度感受較為舒適；中南部高溫則是30度上下，相較之前略降1至2度。

週二、週四北部高溫約28至30度，中南部31、32度；週五之後環境風場偏南風，水氣多且悶熱，各地高溫約31至34度，屬夏季梅雨季天氣型態。

未來一週天氣預測。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

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