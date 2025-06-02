北市廣設公幼區域失衡！2歲專班爆滿 其他班級招不滿

北市公幼2歲專班爆滿，其他班級招不滿。（資料照）

2025/06/02 20:11

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市議員吳世正今於市政總質詢指出，柯文哲時代廣設公幼，但因區域分配不均，造成地方缺額多、招生困難，政府近年推動托育機構平價化及非營利準公幼，更加劇公幼招生困境。教育局說明，北市各公幼及非營利幼兒園的核定班級數，依據每學年度實際招生及備取情形調整，透過評估人口增減趨勢、各校招生情形、平衡區域落差等因素，針對有需求的行政區進行增班設園。

吳世正指出，公幼、非營利及準公幼目前看似雨後春筍，但實際分佈失衡，地方缺額多無法補齊，間接影響有心經營育有托兒的業者，北市2022年至2024年公幼備取後仍有缺額，2022年25班、2023年29班，去年間為49班，逾3分之1未招滿；反觀2歲專班備受歡迎，2022、2023年備取後都有額滿，去年備取後僅4個班額滿。

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吳世正續指，文山區今年新設置2間非營利幼兒園，包含樟新水岸與萃湖今年2到5歲專班分別共開出80及112個名額，缺額數與登記數卻存在差距，南港區經貿非營利幼兒園同樣也面臨類似狀況，然而有些地方登記卻爆滿、孩子擠不進去，非但未增設園所計畫，反倒卻針對需求量較小的地方不斷設立幼兒園。

吳世正表示，與其把資源預算投入在需求不明的擴班計畫，不妨提升公幼競爭力，補助公幼延⾧托育及寒暑假服務，降低或免除家⾧額外負擔的費用，讓家長願意選擇公幼就讀，而非外流到私幼，導致招不滿狀況愈發惡化。

台北市長蔣萬安回應，數據上顯示家長對於2歲專班需求比較高，應將重點放在2歲專班設置上，同時依照區域需求來設置，並請教育局全面盤點進行整體控管。

教育局說明，北市各公幼及非營利幼兒園的核定班級數，會依據每學年度實際招生及備取情形進行動態調整，透過評估「人口增減趨勢、各校招生情形、平衡區域落差」等因素，務實針對有需求的行政區進行增班設園，而針對有缺額之幼兒園評估微幅減班或調整3-5歲班型為2歲專班，確保資源最適配置。

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