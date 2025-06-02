怒！台南將軍溪畔被倒廢棄物 警全力緝凶

台南北門蘆竹溝南堤附近被偷倒廢棄物。（記者楊金城攝）

2025/06/02 19:53

〔記者楊金城／台南報導〕可惡，台南北門、將軍交界的台61橋下將軍溪畔被偷倒大批廢棄物，北門蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會的巡守隊、學甲警分局加強巡邏，近日將由南市水利局清除廢棄物，「禍首」持續追查中。

偷倒廢棄物的犯罪集團利用台61線成為南下運輸路線，台南濱海地區、北門急水溪畔屢有被偷倒案件，蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁指出，台61橋下道路靠近蘆竹溝南側海堤附近，從5月就陸續發現被偷倒石綿瓦、建築廢土、淤土、塑膠、輪胎等廢棄物，污染環境行為。

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蘆竹溝沿岸巡守隊昨天進行海岸巡護時，又在南堤61快速道路橋下段附近，發現被棄置廢棄物，令居民痛心。研判偷倒廢棄物都是利用深夜在偏僻地點為之。

當地三光里辦公處已向警方報案及通報水利局，儘快前來協助清除。

蘆竹溝位在北門潟湖的南側、將軍溪出海口，蘆竹溝漁民大多在潟湖以養蚵為生，北門蚵肥美出名，邱永仁指出，廢棄物有可能影響北門潟湖生態環境及對牡蠣養殖造成影響，絕不容許廢棄物入侵淳樸漁村，盼相關單位設法查處遏止不法行為。

台南北門蘆竹溝南堤附近被偷倒廢棄物。（記者楊金城攝）

北門蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會的巡守隊清除部分的廢棄物。（記者楊金城攝）

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