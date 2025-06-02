車載系統號誌停產 機捷增購列車費用爆漲至170億元喊「卡」

機場捷運直達車搭載的是舊系統，若機捷因增購列車進行系統更新，現有的11輛直達車也須一併進行系統升級。（資料照，桃捷公司提供）

2025/06/02 19:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園大眾捷運公司計畫增購6列直達車、4列普通車，議員黃敬平今（2）日質詢指出，因機捷舊有號誌系統無法與新車兼容，除了60億元列車購置費用，另得耗費高達110億元進行整體號誌系統更新，總經費逼近170億元；桃捷公司董事長沈志藏坦言，列車採購可能暫緩，待其他捷運路網有需求時一併採購，若未來運量增加將採優化調度方式紓解。

桃捷公司在2023年提出增購列車計畫，後與中央協調採中央、地方負擔各半，同時協議機捷產權移轉桃市府；黃敬平指出，機捷是唯一直通機場的捷運系統，根據統計，去年全年運量已突破4182萬人次，平均每日達12.5萬人次，特殊活動日更突破19萬人次，第3航廈啟用後將推升運量，班次增加勢在必行，但機捷面臨「載不動、調不快、等很久」3重困境，列車增購更出現經費暴增窘境，恐讓列車購置喊卡。

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黃敬平指出，機捷現是新、舊號誌系統交錯，因原生產方英維斯公司被德國西門子公司併購，舊型號車載系統已停產，增購列車還得全面更新號誌系統，西門子估計升級成本高達110億元，加上購車經費60億元，總經費逼近170億元，地方財政壓力沉重。

沈志藏說明，機捷目前有新、舊2套號誌系統，A1到A21站屬舊系統，A21到A22站及後續延伸到A23站則是新系統，舊系統廠商已被併購轉型，舊的系統已經停產，增購的列車只能配置新的車載號誌系統，因此連帶要將A1到A21站舊系統一併更新；此外，機捷現有的20列普通車，因運行A1到A22站間，同時安裝有新、舊2套系統，不必再進行系統更新，但11輛直達車只運行A1到A21站間，僅搭載舊系統，若整體系統升級，車載系統也要同時進行更新，整體更新經費高達110億元，加上列車採購經費60億元，「真的不可思議，等於系統要全部更新，中央無法接受、桃捷也無法接受」，以北捷採購7列車為例，每列6億元、號誌系統每列僅4000萬元，因應列車採購受阻，研議優化調度方式紓解。

市長張善政表示，現有的列車備品可再用25年，以目前運量來說，列車數量可再使用20年，若將來運量增加，將針對運量最高的區間開加班車；至於增購列車案，與鐵道局仍在努力，鐵道局建議桃園還有其他捷運路網進行中，可待需求量大時再一併與西門子協商，並且會注意零件被綁死等問題，若是第3航廈、A23站啟用推升運量，也希望中央能夠分擔一些經費。

機場捷運直達車搭載的是舊系統，若機捷因增購列車進行系統更新，現有的11輛直達車也須一併進行系統升級。（資料照，桃捷公司提供）

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