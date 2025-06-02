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    基隆月眉土資場復業？居民憂噩夢重演 謝國樑：依法處理

    基隆市信義區月眉土資場2019年被市府勒令停業至今。（資料照）

    基隆市信義區月眉土資場2019年被市府勒令停業至今。（資料照）

    2025/06/02 20:00

    〔記者俞肇福／基隆報導〕2019年11月多日大雨，基隆市信義區月眉土資場場區南側部分土石溢流，被市府勒令停業；市議員林旻勳今天（2日）質詢時指出，最近聽說業者將再度申請復營運，擔心過去砂石車超速、壓壞道路的惡夢重演。基隆市長謝國樑強調，月眉土資場復營運具體的時間與核准與否，都市發展處會依法辦理。

    信義區月眉土資場在2019年遭到市府勒令停業，2022年9月完成災害搶修水保設施；林旻勳表示，月眉土資場停業後，這5、6年來當地的交通、環境確實改善許多，若業者提出申請，會在何時復營運？

    林旻勳指出，土資場業者對於周邊道路品質2年會維護改善1次，至於橋樑結構部分，每年會定檢並持續監測；另外，砂石車下高速公路後左轉進暖江橋，再走興隆街，但在左轉時沒有專用交通時相，若砂石車搶快左轉，很容易與直行車輛發生擦撞意外，建議在內側車道加設左轉專用燈。

    林表示，當地道路新增科技執法，科技執法的項目包括興隆街端砂石車禁行時段管制，以及源遠路端闖紅燈、直行車佔用轉彎專用車道等都將納入，希望落實科技執法，以避免土資場復營運後，對於周邊交通造成衝擊。

    針對林旻勳質詢科技執法設備何時可建置完成並使用，基隆市警察局長林信雄表示，新設科技執法設備，確實將由業者捐贈，目前正在規劃建置中，針對土資場砂石車禁駛部分進行控管。

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